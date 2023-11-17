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【新股IPO】藥明合聯2268半日收27.9元、高招股價35%　一手帳面賺3650元

新股IPO 12:34 2023/11/17

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【新股IPO】藥明合聯2268首掛開報26.95元、高招股價近31%

由藥明生物 （02269） 分拆上市的藥明合聯 （02268） 首日掛牌，藥明合聯承接昨日（16日）暗盤升勢，股價開報26.95元，半日收27.9元，較招股定價20.6元高7.3元或35.4%，成交14.3億元。每手（500股）帳面賺3,650元。

藥明合聯以每股20.6元定價，為招股價19.9至20.6元的上限定價，超額認購48.96倍，集資淨額34.83億元，一手中籤率13%，抽8手（4,000股）可穩獲一手。

值得留意的是，藥明合聯仍是藥明生物的附屬公司，後者持有50.91%股權。

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責任編輯︰梁浩碩

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港股 藥明合聯（02268） 藥明生物（02269） IPO
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