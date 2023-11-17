【新股IPO】藥明合聯首日最多炒高42%　收市時每手帳面仍賺3700元

▲ 【新股IPO】藥明合聯2268首掛開報26.95元、高招股價近31%

由藥明生物 （02269） 分拆上市的藥明合聯 （02268） 首日掛牌，超購49倍的藥明合聯不負眾望，股價高開高走。藥明合聯掛牌即升3成，午後最多升42%，高見29.25元，最終全日升36%、收報28元，成交達17億元。以每手500股計，認購並獲分股份的藥明合聯股東，每手帳面賺3700元。

不過，母企藥明生物今日隨大市走弱，全日跌1%，收報47.25元。

藥明合聯招股定價為每股20.6元，為招股價19.9至20.6元的上限。公司獲超額認購48.96倍，集資淨額34.83億元，一手中籤率13%，抽8手（4,000股）才穩獲一手。

值得留意的是，藥明合聯仍是藥明生物的附屬公司，後者持有50.91%股權。

【新股IPO】藥明合聯2268上限20.6元定價 超額認購近49倍、一手中籤率13%（附分配結果連結）

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責任編輯︰梁浩碩