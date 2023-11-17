  • 17°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 09:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】阿里巴巴績後大挫近8%　藥明合聯首掛高開近31%　恒指跌248點（不斷更新）

股市 09:40 2023/11/17

分享：

分享：

港股市況不斷更新

阿里巴巴 （09988） 績後下挫拖累，大市低開近250點。阿里巴巴績後挫近8%，美團 （03690） 跌逾2%，藥明合聯 （02268） 首掛升近31%，恒指低開248點，開報17584點，成交31億元。科指跌1.6%，報3983點。

分析文章︰

【分析】恒指周五季檢　首選普拉達染藍？

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：40】【外匯基金】金管局：第3季外匯基金投資虧損55億　按年大幅收窄

【09：31】網易 （09999） 績後逆市向上，開市後升約0.9%，高見177.5元。

【網易9999｜業績】網易第3季收入增11.6%、經調整純利86億人幣勝預期　CFO楊昭烜辭職

【09：23】【新股IPO】藥明合聯2268首掛開報26.95元、高招股價近31%　一手帳面賺3175元

【09：23】阿里巴巴 （09988） 績後挫近8%，美團 （03690） 跌逾2%，藥明合聯 （02268） 首掛升近31%，恒指低開248點，開報17584點，成交31億元。科指跌1.6%，報3983點。

【阿里巴巴9988】馬雲家族信託擬出售1000萬股阿里巴巴ADS　涉資8.71億美元

【阿里巴巴9988｜業績】阿里巴巴上季收入增8.5%　經調整純利402億人幣符預期　盒馬鮮生IPO、雲業務全拆均擱置

【09：14】期指開報17591點，跌251點。

【09：05】恒指黑期跌195點，報17614點。

【08：08】【foodpanda易手？】美團據報考慮收購foodpanda東南亞業務　以走出國內市場

【07：48】【業績】中通快遞第三季淨利潤增長24%　收入升1.5%

【07：45】【Morning精點】阿里巴巴上季收入增8.5% 盒馬鮮生IPO、雲業務全拆擱置︱瑞銀：負資產未見頂　「若樓價跌逾一成，宗數恐逼歷史高位」

【07：45】港股ADR收報17587點，跌244點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報59.32元，較港收市價低0.08元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報320.48元，較港收市價低4.32元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.11元，較港收市價低4.24元或5.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+5
+4

【07：30】縱使長債息回落，道指一度跌173點後偏軟，納指反覆靠穩。道指收跌45點或0.1%， 報34945點， 納指升9點， 報14113點， 標指升5點， 報4508點。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6
ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌260點　阿里美股低港5%失78港元關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 阿里巴巴－SW（09988） 恒生指數 美股 阿里巴巴
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【外匯基金】金管局：第3季外匯基金投資虧損55億　按年大幅收窄
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款