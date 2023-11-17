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【港股市況】阿里巴巴挫10%、網易升2%　國美曾飈升9成　恒指午後曾跌400點（不斷更新）

股市 15:23 2023/11/17

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港股市況不斷更新

阿里巴巴 （09988） 績後下挫，港股半日跌近400點，回落至50天綫以下。恒指低開248點，其後跌幅逐步擴大，恒生指數跌387點，報17445點，成交541億元。科指跌近2%，報3969點。阿里巴巴 （09988） 挫一成，美團 （03690） 跌近3%，騰訊 （00700） 跌逾2%。網易 （09999） 績後逆市升逾2%破頂，小米 （01810） 升0.6%。藥明合聯 （02268） 首掛造好，半日升35%。

分析文章︰

【分析】恒指周五季檢　首選普拉達染藍？

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：21】恒指尾市於低位窄幅上落，報17462點，跌370點，科指跌1.6%，報3982點。

【14：59】BC科技集團 （00863） 逆市升逾14%，破頂高見5.6元。

【14：43】【吉利同系】吉利控股擬出售Volvo股份　套現3.9億美元

【14：30】【異動】國美抽升9成、財困仍轉跑道？　據報擬3年開1萬間國美超市

【14：27】美團 （03690） 跌幅略至4%，低見107.1元。

【14：21】大市最新跌約360點，報17472點，科指跌1.8%，報3978點。

【14：20】報道稱國美在近日宣布計劃在三年中開出10,000家國美超市，國美 （00493） 股價逆市升八成，高見0.06元，成交4.6億元。

【14：49】【本港樓市】余偉文：未見銀行向正常還款但陷負資產的貸款人call loan　倘有個案會向相關銀行跟進

【13：40】大市最新跌逾400點，報17423點，跌409點，科指跌2.4%，報3952點。

【13：30】【大行報告｜9988】阿里巴巴停分拆令券商失望　一文看清大行最新目標價、大摩：不再視為首選

【13：24】【聯繫匯率】美中委員會指金管局維持聯匯有壓力　余偉文：市場不時有人說三道四、重申無意改變聯匯制度

【13：16】國美零售 （00493） 升幅擴至32%，高見0.041元，成交1.3億元。

【13：10】騰訊 （00700） 短綫向下，股價跌逾3%，低見313.2元。美團 （03690） 亦跌逾3%，低見107.8元，阿里巴巴 （09988） 跌一成。

【13：01】恒指午後初段跌約385點，報17747點，科指跌2%，報3966點。

【12：53】【打風不停市】金管局：正和銀行商惡劣天氣交易技術詳情　相信銀行就部分交易有現成做法可參考

【12：37】【業績︱零售股】莎莎中期扭虧轉賺1億元　不派中期息

【12：21】【餐飲股】百勝中國升逾1%　擬明年斥7.5億美元回購

【12：06】【外匯基金】余偉文：第四季外匯基金續防禦式管理　慢慢增加非美元投資

【12：00】恒生指數半日續跌387點，報17445點，回落至50天綫（約17632點）以下，成交541億元。科指跌近2%，報3969點。阿里巴巴 （09988） 挫一成，美團 （03690） 跌近3%，騰訊 （00700） 跌逾2%。網易 （09999） 績後逆市升逾2%破頂，小米 （01810） 升0.6%。藥明合聯 （02268） 首掛造好，半日升35%。

【11：43】【外匯基金】余偉文：第四季外匯基金投資表現暫平穩正面　續防禦方式管理基金投資

【11：39】網易 （09999） 績後升近3%，破頂高見181.2元。

【11：38】【業績｜9988】阿里巴巴破天荒派息、股息率超騰訊　螞蟻集團盈利倒退65%實為大升？

【11：36】瑞聲科技 （02018） 股價逆市造好，升近6%，高見20.15元。

【11：31】內地股市半日個別發展，上證半日跌0.2%，深證升0.04%，創業板指升0.2%。

【11：29】藥明合聯 （02268） 首掛今早曾高見28.8元，高招股價39.8%，最新報28.05元，升36.2%。

【11：09】友邦 （01299） 逆市靠穩，升近0.1%。

【10：57】蔚來 （09866） 跌半成，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 逆市向好，升0.7%。

【10：54】恒指今早曾跌最多368點，低見17464點，最新跌幅略收窄至298點，報17534點，科指跌1.7%，報3982點。

【10：48】國美零售 （00493） 逆市升逾22%，高見0.038元，成交3555萬元。

【10：31】李寧 （02331） 跌3%，特步 （01368） 跌近4%，齊齊破底，安踏 （02020） 跌近3%。

【10：21】阿里巴巴 （09988） 挫近一成，低見73.3元，成交62億元。

【10：19】百勝中國 （09987） 逆市升逾1%，高見359.6元。百勝中國公布已訂立於明年總回購金額為7.5億美元的股份回購協議，其中香港回購計劃約12億港元。

【10：08】恒指最新跌約315點，報17517點，科指跌2.1%，報3964點。

【10：06】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾8%，低見74.5元，阿里健康 （00241） 跌近7%，低見4.51元，阿里影業 （01060） 跌近2%，低見0.51元。

【10：06】【減持美債】中國連續6個月減持美國國債　9月減持273億美元、創一年來最大減幅

【09：46】ATMX個發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾7%，騰訊 （00700） 跌近2%，美團 （03690） 跌近3%，小米 （01810） 逆市反彈2%。

【09：44】昨公布業績的聯想 （00992） ，股價今早逆市升逾4%，破頂高見9.98元。]

【業績｜992】聯想集團中期少賺60%、維持派中期息8仙　楊致遠辭任非執董

【09：40】【外匯基金】金管局：第3季外匯基金投資虧損55億　按年大幅收窄

【09：31】網易 （09999） 績後逆市向上，開市後升約0.9%，高見177.5元。

【網易9999｜業績】網易第3季收入增11.6%、經調整純利86億人幣勝預期　CFO楊昭烜辭職

【09：23】【新股IPO】藥明合聯2268首掛開報26.95元、高招股價近31%　一手帳面賺3175元

【09：23】阿里巴巴 （09988） 績後挫近8%，美團 （03690） 跌逾2%，藥明合聯 （02268） 首掛升近31%，恒指低開248點，開報17584點，成交31億元。科指跌1.6%，報3983點。

【阿里巴巴9988】馬雲家族信託擬出售1000萬股阿里巴巴ADS　涉資8.71億美元

【阿里巴巴9988｜業績】阿里巴巴上季收入增8.5%　經調整純利402億人幣符預期　盒馬鮮生IPO、雲業務全拆均擱置

【09：14】期指開報17591點，跌251點。

【09：05】恒指黑期跌195點，報17614點。

【08：08】【foodpanda易手？】美團據報考慮收購foodpanda東南亞業務　以走出國內市場

【07：48】【業績】中通快遞第三季淨利潤增長24%　收入升1.5%

【07：45】【Morning精點】阿里巴巴上季收入增8.5% 盒馬鮮生IPO、雲業務全拆擱置︱瑞銀：負資產未見頂　「若樓價跌逾一成，宗數恐逼歷史高位」

【07：45】港股ADR收報17587點，跌244點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報59.32元，較港收市價低0.08元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報320.48元，較港收市價低4.32元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.11元，較港收市價低4.24元或5.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】縱使長債息回落，道指一度跌173點後偏軟，納指反覆靠穩。道指收跌45點或0.1%， 報34945點， 納指升9點， 報14113點， 標指升5點， 報4508點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌260點　阿里美股低港5%失78港元關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 阿里巴巴－SW（09988） 恒生指數 美股 阿里巴巴
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