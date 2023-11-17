▲ 【美股業績｜GPS】Gap季績勝預期 股價盤後升逾15%

美國服裝零售商Gap（美︰GPS）公布季度業績。受惠Old Navy的強勁銷售及其同名品牌表現改善，Gap上季收入按年跌7%至37.7億美元，高於預期的36億美元，經調整每股盈利0.59美元，高於預期的0.19美元。Gap股價盤後大升15.4%，報15.77美元。

期內，Old Navy銷售額為21.3億美元，按年跌1%，佔Gap總收入一半以上，同店銷售則增長1%。Gap同名品牌收入為8.9億美元，跌15%，同店銷售跌1%。至於Banana Republic銷售額跌11%，Athleta銷售額跌18%。

Gap雖未能扭轉收入持續下滑局面，但同店銷售卻遠勝預期。根據數據，Gap同店銷售僅跌2%，表現遠勝分析師此前預計的下降8.7%。

另外，因商品成本下降、促銷活動減少及實施一系列削成本措施，Gap毛利率提高3.9個百分點至41.3%，連升三季，並預計將會繼續改善。

公司重申全年指引，並預計假日季度銷售額將持平或略為下跌，略低於分析師預期的0.3%升幅。

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責任編輯︰梁浩碩