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【開市追揸沽】恒指季檢出爐怎部署？聚焦英偉達、小米業績（歡迎觀眾問股）

股市 08:36 2023/11/20

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恒指季檢結果上周五收市後出爐，理想汽車 （02015） 及藥明康德 （02359） 「染藍」，無股份被剔出，藍籌股數目將由80隻增加至82隻，下月4日起生效，有關股份可看高一綫？本周焦點之一為美國芯片巨頭英偉達（NVDA.US）將於周二收市後公布業績，市場關注地緣政治對集團未來銷售展望的影響，尤其是有關美國新的芯片禁令；另一隻焦點港股小米 （01810） 亦即將放榜，市場料集團第3季經調整淨利潤按年上升90%至161%，股價於績前反彈逾1%，英偉達、小米業績前夕怎部署？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》為你逐一拆解。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：葉淼

欄名 : 開市追揸沽

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