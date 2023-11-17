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【foodpanda易手？】美團據報考慮收購foodpanda東南亞業務　以走出國內市場

股市 08:08 2023/11/17

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【foodpanda易手？】美團據報考慮收購foodpanda東南亞業務　以走出國內市場

美團 （03690） 據報擬收購foodpanda的東南亞業務。彭博指，美團正探討收購foodpanda母企Delivery Hero SE旗下東南亞業務的可能性，並就收購進行了談判，以走出國內市場，實現多元化發展。

報道指，目前尚不確定談判是否意味會達成交易，而亦有可能會出現其他競購者。

Delivery Hero9月時曾表示，正商談出售其在東南亞的部分業務。公司正就剝離新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、緬甸和老撾的foodpanda品牌進行談判。早前有報道指，新加坡叫車平台Grab（美：GRAB）擬以超過10億歐元（約83億港元）購入foodpanda股權。

美團現為中國最大的外賣平台，5月時在香港推出新外賣品牌KeeTa。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 美團－W（03690）
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