▲ 【業績】中通快遞第三季淨利潤增長24% 收入升1.5%

中通快遞 （02057） 公布第三季度業績。中通快遞上季淨利潤為23.5億元（人民幣，下同），按年增長24%，經調整淨利潤23.4億元，升25%。經調整息稅折攤前收益34.4億元，增長14.7%，每股淨收益2.91元。

期內，中通快遞收入為90.8億元，按年升1.5%，其中，核心快遞服務收入增長2.2%，因包裹量增長18.1%及單票價格下降 13.5%的綜合影響所致。

毛利27.1億元，增長10.7%，毛利率由去年同期的27.3%改善至29.8%。

市場份額全年增長1.5個百分點的目標已不合理

展望方面，中通表示鑒於堅持在極端的市場價格競爭中獲取有盈利的業務增量的戰略，公司原本1.5個百分點的市場份額年度增長目標不再合理或可行。公司重申全年業務量達到292.7億至302.4億件的區間的指引，按年增長20%至24%。

【業績】中通快遞半年多賺59%、不派中期息 重申全年業務量指引

責任編輯︰梁浩碩