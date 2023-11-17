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【Morning精點】阿里巴巴上季收入增8.5% 盒馬鮮生IPO、雲業務全拆擱置︱瑞銀：負資產未見頂　「若樓價跌逾一成，宗數恐逼歷史高位」

Hot Talk 07:31 2023/11/17

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【Morning精點】阿里巴巴上季收入增8.5% 盒馬鮮生IPO、雲業務全拆擱置︱瑞銀：負資產未見頂　「若樓價跌逾一成，宗數恐逼歷史高位」

責任編輯︰梁浩碩

上日Morning精點︰騰訊大象轉身擺脫增長見頂之嘆？︱美國聯邦政府退休基金從中港股票撤資

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