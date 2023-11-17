【Morning精點】阿里巴巴上季收入增8.5% 盒馬鮮生IPO、雲業務全拆擱置︱瑞銀：負資產未見頂 「若樓價跌逾一成，宗數恐逼歷史高位」 Hot Talk 07:31 2023/11/17 分享： 分享： ▲ 【Morning精點】阿里巴巴上季收入增8.5% 盒馬鮮生IPO、雲業務全拆擱置︱瑞銀：負資產未見頂 「若樓價跌逾一成，宗數恐逼歷史高位」 【阿里巴巴9988｜業績】阿里巴巴上季收入增8.5% 經調整純利402億人幣符預期 盒馬鮮生IPO、雲業務全拆均擱置 【大行看法】瑞銀：香港負資產未見頂 「若樓價跌逾一成，宗數恐逼歷史高位」 獨家│ NOVO LAND首現銀主盤 業主遭銀行Call Loan 入市1年即斷供 【床蝨危機】九巴座椅驚現懷疑床蝨 安全帶上爬行遭當場殺死責任編輯︰梁浩碩上日Morning精點︰騰訊大象轉身擺脫增長見頂之嘆？︱美國聯邦政府退休基金從中港股票撤資 開啟hket App，閱讀全文 港股 阿里巴巴－SW（09988） 瑞銀 負資產 阿里巴巴 IPO 看文章 ・ 賺取 ET Points hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券 立即領取