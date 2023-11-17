【券商點睇】新品牌強勁增長 特步國際「雙11」表現分化

申萬宏源報告指，特步國際（01368）發布「雙11」綫上大促銷售情況，主品牌略低於預期，新品牌表現亮眼。「雙11」期間，公司累計綫上成交額11億元（人民幣，下同），按年增長20%。其中，主品牌增長高單位數，略低於預期，主要是傳統平台銷售不及預期、綫上退貨率增加所致，新平台表現亮眼，抖音店播業績按年增長73%。

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期內，新品牌表現超預期，索康尼按年增長98%，在天貓運動鞋頭部品牌中增速第一；邁樂增長101%，徒步鞋銷售增長150%；蓋世威按年增長149%，京東按年增長297%；帕拉丁按年增長114%，抖音按年增長243%。

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申萬宏源表示，考慮當前零售環境弱復甦，以及特步綫上銷售表現不及預期，下調公司盈利預測，預計2023至2025年淨利潤分別為10.3億元、12.6億元及15億元，對應預測市盈率為13倍、11倍和9倍。中長期而言，隨着新品牌持續投入，拓展消費場景及覆蓋客群，有望中長期貢獻增量，依然看好公司未來的發展，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛