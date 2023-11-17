【券商點睇】毛利率不確定性尚高 小鵬汽車維持「沽出」評級

交銀國際指出，小鵬汽車（09869）第三季營收按季上升68.5%，略低於市場和該行預期。期內，交付量為4萬輛，按季上升72.4%；毛利率為-2.7%，按季上升1.2百分點，其中 汽車毛利率為-6.1%，相較上一季的-8.6%略有改善，但同樣低於該行預期，主因與G3i有關的庫存減記，以及促銷的負面影響。

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報告稱，公司第四季指引符合預期，單季車輛交付量為5.95萬至6.35萬輛，按季增長48.7%至58.7%，符合第四季G6、新P5和G9上量的預期。不過，該行認為新車型熱度只有1至3個月，因此明年上半年如何維持穩定的訂單量，將會是公司短期內最大的挑戰。

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交銀國際大致維持2023年收入預測，上調2024年收入預測 23%，以反映新車型銷量貢獻。該行預測2024年銷量為18.3萬輛，按年增長 27.8%。但是，下調2024年毛利率至1.2%，以反映明年更為激烈的市場競爭。小鵬汽車目前2024年市銷率為1.9倍，在新勢力中估值最高，考慮到理想汽車（02015）亦只有1.6 倍，維持「沽出」評級，目標價由39.3元略為上調至39.7元。

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責任編輯：林衛