【券商點睇】災害事件拖累業績 中國財險第三季盈利遜預期

開源證券指出，在新準則下，中國財險（02328）首3季度淨利潤193.9億元（人民幣，下同），按年下跌26.2%，單是第三季虧損8.7億元，主要受到權益市場下跌，以及颱風等災害事件頻發影響，表現低於預期。

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期內，年化淨資產收益率11.7%，公司承保綜合成本率97.9%，按年上升1.7個百分點，承保利潤73.8億元，單季承保虧損20.9億元。總投資收益161.4億元，簡單年化總投資收益率3.6%，按年下降1.1個百分點，主要受到權益市場波動拖累。

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該行維持中國財險於2023至2025年預測純利增幅為10.5%、19.9%和7.3%，公司為財險行業龍頭，短期災害頻發及權益市場波動不影響公司建立的長期壁壘，公司仍在數據、精算、服務、定價及科技等方面保持領先優勢，當前股價對應2023至2025年預測市盈率分別為6.7倍、5.6倍和5.2倍，對應預測市帳率分別為0.9倍、0.8倍和0.7倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛