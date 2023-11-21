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【施政報告】擅外語兼具文化導賞知識導遊短缺　難增本地深度遊數量

商業 11:00 2023/11/21

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特首早前發表《施政報告》提到要振興本地旅遊業，希望為市民和旅客帶來新體驗。本地遊業界對此普遍歡迎，旅遊體驗平台KKday表示，接待人手不足，特別是擅長外語非常短缺，若要同時是曾接受文化及古蹟導賞課程的導遊就更少，直接導致本地遊產品的承載量受限制。長遠而言，培養及招攬相關的旅遊業人手為重要一環。

【施政報告】業界歡迎振興本地遊　建議重新思考香港定位

針對外地旅客訪港參與本地遊的這部分，在推行時遇到較大的困難，例如接待人手不足，特別是懂外語如：日語、韓語、泰語的導遊非常短缺。再加上在推廣本地深度遊時，從業人員需具有相關的知識，如曾接受文化及古蹟導賞課程等。兩者兼顧的導遊實屬難尋，缺少「能說外語、懂說文化、生態」的人，這直接導致本地遊產品的承載量被受限制。

李靜茵表示，外地旅客遊港因旅遊時間受限，挑選的本地遊會以著名景色、市區行程為主。反觀本港市民參加本地遊，多選在周未及短假期期間，時間較充裕，偏好挑選深度遊產品，即便前往郊區或離島的交通需時較長亦不介意，較注重的是行程是否能遊走富有歴史、文化價值、特色的景點，如若能包含工作坊或體驗則更受歡迎，港人喜歡「落手落腳」參與、有互動的過程。

她指出，「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」及「本地特色旅遊鼓勵計劃」在過去兩年的確有效地為「本地遊」帶來正向影響。類似的鼓勵計劃建議亦可擴展至訪港旅客，以特優惠的價格誘導旅客更多的關注及參與特色本地遊及深度遊，同時，賺取旅客的好口碑，口耳相傳為我們宣傳香港。另外，針對旅客也需要考慮交通便利的問題，若集合地點為旅客集中地：尖沙咀、中環就更易吸引訪港旅客參加。長遠而言，培養及招攬相關的旅遊業人手亦為重要的一環。

【展覽之都】冀更多國際買家　亞太美容展商盼追失地

本報記者：李智賢

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