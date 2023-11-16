▲ 【阿里巴巴業績】蔡崇信：目標將投入資本回報率提高至雙位數 CEO吳泳銘揭各業務未來核心戰略

阿里巴巴 （09988） 主席蔡崇信在電話會議上指，集團專注於釋放價值改善股東回報，正在審視四個領域的資本管理，當中包括加強營運業務的投入資本回報率（ROIC），以及將非核心資產的價值變現。

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蔡崇信指，已對營運業務和提高ROIC的方法進行審查。上財年集團的投資報酬率為個位數，反映還有改進的空間，集團目標是將ROIC提高到兩位數。

在釋放非核心資產的價值方面，蔡崇信指，集團資產負債表包含670億美元的股本證券和其他投資，以及對權益法投資對象的投資。此外，目前經營的業務佔用資金但成長緩慢，該等投資並非所有是核心或策略性投資，故正評估如何將這些資產的價值變現，為股東帶來回報。

而另外兩個領域則是將現金流投資於未來的成長，以及為透過回購及派息回饋股東。

吳泳鉻：未來十年的重要優先級分為三方向

阿里巴巴首席執行官吳泳鉻表示，隨著互聯網用戶滲透率到頂，推動行業發展的動力將是以AI（人工智能）為代表的科技驅動力。因此，阿里集團面向未來十年的重要優先級將明確為三個方向：（1） 技術驅動的互聯網平台業務，（2） AI驅動的科技業務，（3） 全球化的商業網絡。

吳泳鉻指，將以三大關鍵舉措來變革阿里，包括第一、建立高度靈活、快速決策的治理機制與激勵體系，希望未來阿里各業務綫均以獨立業務單元為單位，更加獨立自主的面向市場。

第二、對既有業務進行戰略優先級梳理，對核心業務保持長期專注力和高強度投入，對於非核心業務，將通過儘快盈利或其它多種資本化方式，實現這些資産的價值。而第三是面向未來作堅決的戰略投入。

在各大業務上，阿里巴巴公布了未來的核心戰略。於淘寶天貓，吳泳鉻指，淘寶將會堅持互聯網消費平台定位，淘天集團並不將自己定位成零售公司，從經營角度考慮，會將用戶購買頻次優先於GMV作為平台經營的最關鍵目標。同時，集團必須執行一個app內的多層次市場策略，以及價格力策略。

公共雲已開始主動管理收入質量

阿里巴巴表示不再推進雲智能集團的完全分拆，但其仍會繼續保持獨立公司運作，採取董事會授權的CEO負責制。雲智能集團將堅定實施AI驅動、公共雲優先的戰略，並加大對AI相關軟硬件領域的技術投資。

吳泳鉻提到，在公共雲方面已經開始主動管理收入質量，盈利能力得到提升。阿里雲在定價權、高續約率和提供可規模化複製的雲計算基礎資源及應用服務産品等方面具備優勢。未來將堅持對所有産品和業務模式作取捨， 減少項目制的銷售訂單，加大公共雲核心産品的投入，持續提升雲業務的收入質量。

至於海外數字商業發展策略，吳泳鉻指，將加速建設一張全球領先的數字化供應鏈網絡、建設全球領先的AI+海外數字零售技術，以及未來幾年在重點新興區域市場獲得突破。

而菜鳥的策略為加快全球智能物流網絡建設及加大物流科技投入，並且在國內堅持走差異化道路。本地生活集團的策略則以高德為主體發展出行和到目的地的科技服務，同時，會以餓了麽為主體發展即時到家的科技服務。

首批戰略級創新業務包括1688，閑魚等

大文娛方面，阿里巴巴策略為借助AI等科技創新，三年內基本實現影視製作端的標準化、流程化、數智化。而且，優酷將堅持頭部內容戰略，提高自製比重，通過穩定且差異化的獨播內容，強化會員心智。

阿里巴巴此前表示會持續投入、孵化面向未來的戰略級創新業務。吳泳鉻宣布，第一批戰略級創新業務是1688，閑魚，釘釘，夸克，該等業務組織上將以獨立子公司的方式運營，集團將以3至5年為周期進行持續投入。

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