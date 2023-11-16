【業績速報】阿里次季盈利遜預期 首派股息 馬雲家族計劃減持 阿里雲分拆計劃暫停

阿里巴巴（09988）公布，截至9月底止財年第二季度，純利277.1億元（人民幣，下同），成功扭虧為盈；非公認會計準則計算，第二財季淨利潤達到401.88億元，按年升18.8%，略遜於預期；季度收入達2,247.9億元，按年升8.5%。

阿里亦上市以來首度派發年度股息，董事會已批准2023財年的股東回饋舉措，每股普通股派12.5美仙，或每股美國存託股(ADS)派1美元，將以美元支付，預料股息總額為約25億美元。

集團第二財季淘天集團收入增長4%至976.54億元；國際數字商業集團收入增長53%至245.11億元；本地生活集團收入增長16%至155.64億元。菜鳥及雲智能集團收入分別增長25%及2%，錄228.23億及276.48億元。而大文娛集團收入則增長11%至57.79億元。



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此外，據美國證交會（SEC）網上資訊披露，馬雲家族信託旗下公司JC Properties Limited及JSP Investment Limited，計劃各自將所持的500萬股阿里ADS，轉換為自由流通股票，並擬於下周二(21日)出售，涉及股份市值達約8.71億美元（折合近68億港元）。

至於阿里分拆大計出現變動，集團表示，雲智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此決定不再推進雲智能集團的完全分拆，而是會面對不確定的環境，專注建立雲智能集團可持續增長的模型；盒馬方面，因評估市況和其他有助成功交易的因素而暫緩 IPO 計劃。

而菜鳥已遞交香港 IPO 申請，阿里國際數字商業集團正準備外部融資。

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記者：李兆明