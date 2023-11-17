【餐飲新浪潮@iM網欄】植物製肉品銷售下滑 製造商點拆解困局？

好幾年前，植物製肉品強勢登場，各間公司紛紛以「改變未來飲食方式」為口號，表示要以科技減少動物肉品生產對環境的影響。當中以Beyond Meat和Impossible Foods兩間公司最為出眾，他們製作仿牛肉的植物漢堡，吸引關注可持續發展議題的消費者。他們的產品迅速就打入各大連鎖餐飲團，特別登上如Burger King、麥當勞的菜單，為這些快餐店添上一股健康清新的氣息。

但近期銷售數據顯示，植物製肉品的銷售成長數字開始減緩，甚至出現倒退的情況。2022年，植物製肉品的銷售在那麼多年增長後，首次下降。而以上提到的兩間公司，均在去年宣佈大規模裁員。到底植物製肉品在這幾年銷售轉弱，出現了甚麼問題呢？而有興趣引入植物製肉品的餐飲業者，要不要在這時間點下手呢？

植物製不必然等於健康植物製肉品當然是動物友善的產品，這的確吸引不少關注動物倫理的素食者消費。但問題是，植物製肉品並不當然是健康產品。

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社會各界開始漸漸出現植物製肉品不太健康的討論，這樣使植物製肉品開始丟失關注健康的消費者。之所以如此認為，是因為它畢竟是加工食品的一員。近年來，推舉不食用加工食品的飲食模式日益受到關注，也有更多科學研究，把加工食品與肥胖、癌症、心臟病、糖尿病等健康問題拉上關係。這時，植物製肉品也無可幸免。從2020年至2022年期間，有研究顯示，相信植物製肉品是健康的美國消費者，從百分之五十下降至百分之三十八。

當植物製肉品並不是想像般健康時，它又比動物肉品貴兩至三倍的銷售價格，味道又不如動物肉般吸引，就成為銷售下降的副帶原因。

植物製肉品商的下一步棋

但這是否就意味着，植物製肉品就從此萬劫不復，自此在市場再也沒有空間呢？又不用那麼早就下定論！有市場分析師表示，仍然存有增長空間。

首先是，各大植物製肉品生產公司，已開始打「健康牌」。在宣傳上，他們更進取地把植物製肉品與動物製肉品作對比，顯示他們的產品不含膽固醇，並且有較低含量的飽和脂肪。而有新進的製造商，開始主打「更健康的植物製肉品」，嘗試重奪消費者的信心之餘，順便把原在業界獨佔鰲頭的公司趕出場。

除了打健康牌，每間業者都想盡方法降低成本，並且尋求更新的方法令味道更貼近動物肉品，以增加肉食者消費植物製肉品的機會，擴大市場份額。

有待觀察的市場空間

植物製肉品登場時，一開始大家都沖昏頭腦，以為需求會持續飆升。但其實，這些新興領域在增長同時，伴隨着劇烈起伏的時期，才是常態。換句話來說，現在才開始見真章。

分析師表示，以美國來說，植物製肉品的消費額還不及所有肉品銷售額的1%，這證明還有很多市場空間留待開發。而只要植物製肉品更好味，價格更低，就有機會以更有優勢的姿勢搶佔市場份額。

我們唯一可以肯定的是，可持續發展與健康飲食這兩點，幾乎在未來是不變的餐飲趨勢。各間植物製肉品生產商要想辦法的是，如何令產品順應這兩股潮流，讓產品在市場上獲得優勢。但無論如何，植物製肉品短期內絕不可能消失，它的獨特性仍然會慢慢改變人類的飲食習慣。

作者_ Alexandra（梁翠欣）簡介： Alexandra（梁翠欣）為資深餐飲公關及社交媒體營銷專家，畢業於浸會大學公關廣告系，自小鍾情餐飲業，曾為多間知名飲食集團及餐廳效力，於2020年創立香港餐飲公關及市場推廣公司Monogic。 Alexandra熱衷分享作為餐飲公關的所見所聞，人物故事和行業趨勢動向，希望藉文字讓更多人重新認識香港這個美食天堂，推廣本地餐飲文化。

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