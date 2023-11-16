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【分析】恒指周五季檢　首選普拉達染藍？

股市 20:46 2023/11/16

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【分析】恒指周五季檢　首選普拉達染藍？

恒生指數周五公布季度檢討，有兩大關注點，第一是外國公司可納入恒生指數，第二是有何其他藍籌黑馬。

恒指公司今年4月就外國公司被納入恒生指數諮詢市場，7月作出決定，11月實施變動，外國公司可納入恒指及恒生科技指數，個別成份股比重上限設定為4%，合計比重上限為10%。

根據外國公司定義，公司沒有於香港註冊、非內地證券，以及公司的歷史、總部、管理層、主要營業地點亦不是位於香港、澳門、內地及台灣，便是外國公司。

根據最新市值排名，普拉達 （01913） 市值達1150億元，由於股份80%由大股東持有，自由流通市值約230億元，由於恒指成份股以100隻為上限，納入成份股的門檻已大幅降低，現時自由流通市值最低的藍籌為碧桂園服務 （06098） ，僅38億元，似乎高於最低的成份股自由流通市值，都有可能納入而成為藍籌股。

此外，恒指成份股目前為80隻，目標100隻，本來恒指公司已減慢納入步伐，再擴大選股範疇至外國公司，最終仍要看委員會的選擇。

以市值計，理想汽車 （02015） 為首選，快手 （01024） 則多次未有被納入，由熱轉冷，再排其後的百勝中國 （09987） 、百濟神州 （06160） 、貝殼 （02423） 及中通快遞 （02057） 等，甚至小鵬 （09868） 及蔚來 （09866） 亦有機會。

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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