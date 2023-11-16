【業績速報】網易第三季賺86億人幣勝預期 遊戲收入增長16.5%至218億

網易（09999）公布，截至9月底止，第三季淨收入273億元（人民幣，下同），按年增長11.6%；純利78.37億元，按年增長17%；非公認會計準則下，淨利潤86.5億元，增長15.7%，勝市場預期。董事會宣派每股0.099美元季度股息。

其中遊戲及相關增值服務收入218億元，按年升16.5%；有道收入15億元，按年升9.7%；雲音樂收入20億元，按年跌16.3%；創新業務及其他收入20億元，按年輕微上升。

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遊戲方面，《逆水寒》手遊實現強勁的收入和用戶增長，註冊玩家數量超過5,000萬。首款自主開發的籃球遊戲《全明星街球派對》於10月底登上中國iOS暢銷榜榜首。《夢幻西游》系列仍受玩家擁戴，其他熱門遊戲如《蛋仔派對》、《第五人格》和《永劫無間》等熱度不減。

此外，網易宣布首席財務官楊昭烜因為個人原因辭任，將於11月30日起不再擔任該職務，他會繼續擔任公司顧問直至2024年6月30日，以確保順利過渡。

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記者：李兆明