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【阿里巴巴9988】《南華早報》指馬雲辦公室無減持阿里巴巴　日前文件披露馬雲家族信託轉換1000萬股ADS

股市 21:04 2023/11/17

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【阿里巴巴9988】《南華早報》指馬雲辦公室無減持阿里巴巴　日前文件披露馬雲家族信託轉換1000萬股ADS

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲疑似部署手上股份，《南華早報》最新刊出報道引述馬雲辦公室表示，馬雲對阿里巴巴仍然「非常樂觀」，至今沒有出售。報道指，馬雲告訴他的辦公室，所謂逐步執行減持（phased sale ）是屬於8月時所制定的一項「未來有條件部分減持計劃」的一部分，實際上，至今沒有出售任何股份，目前股價低於實際價值，會堅定持有阿里股份。

根據近日美國證交會SEC所披露144號文件（擬出售證券的通知）顯示，馬雲家族信託旗下JC Properties Limited及JSP Investment Limited計劃在11月21日，各自將500萬股ADS（美國存託股票）（美：BABA）出售，涉及股票市值共8.707億美元（約67.94億港元），經紀行為瑞銀。

《南華早報》股東為阿里巴巴。

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編輯：李哲毅

美股 港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴
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