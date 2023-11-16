【虛擬貨幣】HashKey：再申請4隻虛幣交易　冀未來達20隻幣種

▲ 【虛擬貨幣】HashKey：虛擬資產2024年起迎牛市 比特幣或突破新高

持牌零售虛擬資產交易所Hashkey

加密貨幣近期升勢凌厲，比特幣今年升幅逾一倍跑贏環球股市。持牌零售虛擬資產交易所Hashkey首席營運官翁曉奇指，加密貨幣行情較有規律性，暫處於熊市尾聲至牛市開始之間，並相信明年或後年會進入牛市，比特幣和以太幣有望突破新高。

翁曉奇說，加密貨幣行情受周期性影響，每四年一個周期計，兩年半至三年為熊市，而剩下時間為牛市。他提到，比特幣和以太幣現貨ETF是否獲批、比特幣產量減半、以太幣坎昆升級（Dencun），及美國明年或會減息和重啓寬鬆等因素，均有機會刺激加密貨幣價格上漲。

不過他提醒，近年聯儲局大手加息，令市場資金緊張，不排除出現金融踏塌，加密貨幣價格短期內跟隨大市快速下跌，惟他指，參考過往經驗，價格及後可快速修復。

App上綫至今 交易額大增5倍

他又提到，HashKey在6月已獲牌照，其應用程式（App）本月初正式上架後，交易額較未上架前大增5倍至10億美元，目標年内可達30億美元；客戶總數約12萬，主要來自香港的專業投資者（PI），會舉行各類活動促進PI交易。

散戶現時可透過HashKey，交易比特幣和以太幣兩隻幣種，翁曉奇透露，正向證監會（SFC）申請再增4隻可供交易的幣種，相信明年有機會可讓散戶買賣；希望幣種則未來達15-20隻。

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記者：伍鍵文