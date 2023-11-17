  • 21°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

以色列「區區小國」憑甚麼立足中東？

環球政治 16:05 2023/11/17

分享：

分享：

以巴戰爭爆發至今已逾月，以色列對突襲該國的巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）態度一直強硬，堅持進攻加沙誓言鏟除哈馬斯。聯合國安理會本周通過一項決議，呼籲以軍在加沙實施人道主義暫停，以方也明言拒絕這項決議。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

相關文章

【以巴戰爭】伊朗稱不會參戰 批哈馬斯擅自行動攻以國
2023/11/16
【以巴戰爭】伊朗稱不會參戰 批哈馬斯擅自行動攻以國
【以巴戰爭】卡塔爾斡旋以國休戰3日 換哈馬斯放50人質
2023/11/16
【以巴戰爭】卡塔爾斡旋以國休戰3日 換哈馬斯放50人質
【以巴戰爭】以軍發影片 展示加沙最大醫院繳獲武器
2023/11/16
【以巴戰爭】以軍發影片 展示加沙最大醫院繳獲武器
【以巴戰爭】聯合國安理會通過 籲延長加沙人道主義暫停
2023/11/16
【以巴戰爭】聯合國安理會通過 籲延長加沙人道主義暫停
英女巴士上突發難 稱「只有猶太人食麥當勞」
2023/11/15
英女巴士上突發難 稱「只有猶太人食麥當勞」

你可能感興趣

【以巴戰爭】伊朗稱不會參戰 批哈馬斯擅自行動攻以國
17:03 2023/11/16
【以巴戰爭】伊朗稱不會參戰 批哈馬斯擅自行動攻以國
【以巴戰爭】卡塔爾斡旋以國休戰3日 換哈馬斯放50人質
13:30 2023/11/16
【以巴戰爭】卡塔爾斡旋以國休戰3日 換哈馬斯放50人質
【以巴戰爭】以軍發影片 展示加沙最大醫院繳獲武器
12:13 2023/11/16
【以巴戰爭】以軍發影片 展示加沙最大醫院繳獲武器

最新專欄文章 更多

美自由貿易神話不再 重回保護主義
2023/11/11
美自由貿易神話不再 重回保護主義
美國自由貿易神話不再 勢重返保護主義？
2023/11/10
美國自由貿易神話不再 勢重返保護主義？
探尋以巴衝突根源 揭百年新仇舊恨
2023/11/04
探尋以巴衝突根源 揭百年新仇舊恨
阿拉伯人1936年起義 醖釀以巴民族主義運動
2023/11/03
阿拉伯人1936年起義 醖釀以巴民族主義運動
美眾院兩黨選領袖 揭神秘面紗
2023/10/28
美眾院兩黨選領袖 揭神秘面紗
地緣政治 軍事 外交 戰爭 以色列 加沙 巴勒斯坦

下一篇文章

美眾議員宣布不連任 被揭用競選資金打肉毒桿菌

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款