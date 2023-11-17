【清酒新世界@iM網欄】HINEMOS．二

HINEMOS的酒瓶設計有點特別，簡潔易明及充滿時間感，有如電子鐘一樣閃亮顯眼。通常日本清酒酒瓶的設計都使用漢字的紙標籤，或把漢字印在酒瓶上，這樣一來具有展現日本特色的優點，但HINEMOS則表示女生難以被傳統的標籤吸引並購買。此外，雖然現有的清酒標籤讓外國人看上去富有日本感，但HINEMOS擔心外國人可能無法區分漢字。而HINEMOS正正是以「時間」作概念，酒造以任何人可以直觀理解的12小時制和AM及PM 來設計標籤、瓶蓋、瓶蓋貼紙等，清酒的所有包裝均充滿的時間感！

HINEMOS希望每個人都能夠在最適合的時間品嘗最佳的那一口酒，各位可按照酒造的建議品嘗該段時間的清酒。酒造在清酒的包裝設計方面全部都貫徹了「時間」這個概念，酒瓶上標示的數字圖樣就是代表時間，而且圓弧形的圖案代表的就是時鐘上一個小時的區段，除此之外，清酒的外盒也採用了圓柱形的包裝，與代表時間的標誌相符。

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HINEMOS由擁有300多年經營歷史的森山酒造第12代藏主湯淺俊作合作釀造。2021年7月起，從創立地愛知縣搬遷至神奈川縣小田原市，湯淺俊作會在冷藏倉庫裡生產清酒，這是史無前例的。很多酒造通常在秋冬寒冷季節釀造清酒，這被稱為「寒仕込み」，但在森山酒造清酒則是在全年保持均勻溫度的冷藏倉庫中釀造的。因此，酒造不受季節限制去釀造清酒，並且能夠大幅增加產量。

此外，近年大自然環境發生了變化，例如冬季變暖，而且每天也會發生極端的溫度變化。酒造在溫度控制方面常常遇到困難，但森山酒造設立了冷藏倉庫，消除了外部環境的影響。換言之，酒造可以在理想的釀造環境中根據需要進行最新的清酒釀造技術，透過反覆的嘗試來追求清酒的理想口味。

森山酒造株式会社

地址：小郡市大保1067-1

電話：0942-75-2302

官網：http://karoku-sake.com/index.html

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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