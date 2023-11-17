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【專訪】惠理鍾慧欣：四大原因料美長債息接近5厘水平一段時間

股市 09:00 2023/11/17

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【專訪】惠理鍾慧欣：四大原因料美長債息接近5厘水平一段時間

美國長債息高企，惠理基金投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣表示，美國經濟數據仍偏強、第二次通脹回來、利率維持高企一段時間，以及美國財赤問題恐令國債發行量大升，相信債息將會接近5厘水平一段時間，甚至更高，她並認為市場目前對儲局減息預期過高，惠理料最快明年底才開始減息。

鍾慧欣接受本報專訪時拆解，早前美國10期債息急速走高首要與以巴局勢有關，市場觀望本已支持烏克蘭的美國會否投入大量資源支持以色列，促使財政赤字大升。現時市場預期明年美國國債的發行量較今年高出20%至30%，而這將會推升息口。

憂美國年底出現二次通脹

其次，戰爭通常引致通脹。鍾慧欣指，以巴衝突前油價已回升至80美元水平，隨油價及食品價格走高，房屋通脹仍然高企，加上汽車業早前罷工，油組亦有可能延續減產，預期年底會出現二次通脹。她估計以巴衝突可能持續更長時間，料通脹壓力更大。

第三，美國高利率維持將較長時間，最後是近期美國經濟數據仍偏強，這兩個原因均會調低市場的減息預期。

在流動性趨緊及高息環境下，她相信美國經濟無可避免會陷入衰退，不利股市，標指估值目前仍高於20倍，反映尚未消化衰退及盈利急速下降的風險，故較為憂慮美股明年市況。

中港股市餘下時間料偏弱

亞洲方面，鍾慧欣指，投資及消費信心疲弱拖慢了中國經濟復甦，但數據上明顯見到經濟已觸底，「底部就去了，但於底部停留多久則是一個問題」。

鑑於中國第三季GDP勝預期，她預期全年「保5」沒有問題，故今年餘下時間中央未必再有太多刺激政策，以便留力到明年。因此，她相信餘下時間中港股市會偏弱，即使外資在12月粉飾櫥窗，但勢頭不會過於積極。惠理目前對中國配置為「中性」。

投資方面，鍾慧欣指，今年以去風險（de-risk）為主，旗下基金加倉投資級別債券，因平均息口達6至8厘，部分BB級別甚至逾8厘。然而，她未對股市太悲，只是增加了基金內的股票數目及選擇高質股，亞太區內偏好科技硬件股、中資消費及保險股、東南亞銀行股。

[專訪全文]

惠理料美債息續逼5厘 憂明年美股

長期看好AI相關股 擬伺機增持

記者：袁諾曦

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