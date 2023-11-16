【郵輪直擊】名人郵輪名人極致號首次來港 今明兩年將為港帶來近五萬名國際旅客

國際郵輪公司皇家加勒比集團旗下的五大郵輪品牌之一的名人郵輪，旗下的名人極致號於周四（11月16日）首次停泊香港，標誌著名人郵輪全面回歸亞洲。名人極致號在未來五個月會以香港作為始發港，並將於 2024 年冬季再次回歸。今、明兩年，將為香港帶來超過45,000名國際旅客。

【青姐話】港股未轉勢 好友須努力



名人極致號抵達啟德郵輪碼頭後，隨即於船長室上舉行一個簡單而隆重的紀念牌交換儀式。儀式獲香港特別行政區旅遊事務署、香港旅遊發展局、香港旅遊業議會及皇家加勒比集團的代表出席。為歡迎郵輪及船上 2,700 名旅客來港，旅發局特意安排傳統舞龍舞獅表演，並為旅客送上一連串驚喜。

【聖誕前好去處】太古地產白色聖誕市集 巨型復古朱古力打卡熱點，詳見【下一頁】

即睇名人極致號船上設施：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12



名人郵輪亞洲市場推廣及業務總監區嘉麟表示：「亞洲一直是眾多國際旅客心目中的旅遊勝地，我們因而懷着興奮的心情，歡迎名人極致號停泊香港。香港是亞洲最具活力和引人入勝的目的地之一，作為一個中西融匯的國際都市，旅客不論在郵輪航程前後都可以享受到美好且奇妙的時光。」他續指：「聯同目前在日本航行的名人千禧號，名人郵輪船隊旗下 16 艘郵輪中的兩艘正在亞洲水域航行，印證我們對亞洲地區的重視和承諾，並標誌郵輪業在全球復甦的重要里程碑。」



香港旅遊發展局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示：「我們非常高興名人郵輪重臨香港並歡迎更多來自全球的郵輪旅客訪港，而名人郵輪未來數年將有更多航次停靠本港，再次突顯香港於全球郵輪市場的吸引力。旅發局亦會繼續致力爭取及推動不同國際郵輪重返亞洲和香港，並期待向其來自世界各地的旅客展示香港獨特並多元化的旅遊體驗。」區嘉麟補充，名人郵輪在亞洲部署兩艘郵輪，將為區內旅遊業及航點城市的經濟增長作出貢獻。

【長者日】HK Express 推2元長者票價優惠 來往寧波及河內單程機票只係2蚊雞 ! 做孝子孝孫好時機，詳見【下一頁】



名人極致號將於 2023 年和 2024 年冬季在香港和新加坡之間航行，並將與超過 45,000名國際旅客傲遊一系列亞洲熱門目的地，包括越南河內、峴港和胡志明市，以及泰國曼谷和蘇梅島。與此同時，另一得獎郵輪名人千禧號將航行至日本以至其他亞洲城市的各個港口。兩艘郵輪預計將在 2023/24 年度的 52 個航程，帶領超過 120,000 名旅客遊歷亞洲最好的城市。



名人郵輪為旅客提供截然不同的旅行方式和獨特體驗，無縫地將旅客帶到亞洲各個城市，並在航行期間提供極致的舒適享受。旅客在滿妙旅程(Journey WonderFULL)中可享用屢獲殊榮的服務和設施，品嚐船上新鮮炮製的美食佳餚，以及享受各種個性化的服務。名人極致號是名人郵輪船隊中設備最齊全的郵輪之一，共有 20 家提供昇華用餐體驗的餐廳和酒吧，以及極致級船隊限定的草坪俱樂部和玻璃吹製課程。其他船上設施包括游泳池、戶外電影院、劇院、藝術畫廊、籃球場、水療和健身中心、賭場、遊戲室、緩跑徑和圖書館等。

【溫股知新】本周聚焦三憧憬 可惜成交唔夠勁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍