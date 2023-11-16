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【虛擬資產】HashKey與OneDegree簽訂虛擬資產錢包保險協議　保額最高4億美元

股市 18:36 2023/11/16

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【虛擬資產】OneDegree與HashKey簽訂虛擬資產保險協議　保額最高4億美元

虛擬保險公司OneDegree Group宣布，旗下數碼資產險企OneInfinity與持牌零售虛擬資產交易所Hashkey簽署協議，為Hashkey提供數碼資產錢包保險服務，最低保額為5000萬美元，並按託管資產每季的價格而作調整，最多上調至最高4億美元。若遇到黑客盜竊等情況出現損失，便會啟動賠付機制。

OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，OneInfinity成立以來，接獲逾百個數碼資產投保申請，惟僅25%獲得承保，因留意到虛擬資產相關法律訴訟增多，挑選承保對象時「具選擇性」。他估計，第四季數碼資產保險將貢獻OneDegree收入的3成，形容增長空間龐大。

郭彥麟説，兩家公司在9月初簽署合作備忘錄（MOU）後，已就加密錢包架構、核保流程等範疇進行研究和探討，至本周一才正式確定合作意向。

HashKey Group首席營運官翁曉奇表示，選擇OneInfinity的原因是因為公司具有Web 3 思維，相信與公司展開合作可攜手進一步改進金融、技術和服務基礎設施，為客戶提供更全面的保障。郭彥麟補充，該次合作除了提供數碼資產錢包的保險服務，更在於數碼資產領域的創新，為投資者提供更安全可靠的環境。

據證監會要求，持牌交易平台需設有補償安排，以虛擬資產保險為例，需涵蓋50%「冷錢包」（線下儲存方式）及100%「熱錢包」（線上儲存方式），以免客戶受到潛在風險。

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記者：伍鍵文

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