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【騰訊業績】騰訊第三季業績出爐　一文睇大行最新看法

股市 17:55 2023/11/16

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【騰訊業績】騰訊第三季業績出爐後　一文睇大行最新看法

騰訊第三季營收符合市埸預期，雖然本地及海外遊戲銷售增長未如理想，但金融科技及企業服務增幅強勁，配合毛利率較高業務貢獻提升，騰訊上季利潤率及經調整純利好過預期，大行看好騰訊毛利率擴張持續。

【分析】騰訊大象轉身　擺脫增長見頂之嘆？

大摩看好騰訊毛利率擴張

大摩認為，增值服務、小遊戲及直播電商等高利潤率業務擴張，騰訊第四季及明年毛利率或實現可持續增長。不過，大摩將騰訊目標價由450元下調至430元，並將2023至2025年收入預測下調 1至3%，但經調整經營利潤預測上調1至3%，以反映長期利潤率擴張。

大摩料騰訊第四季遊戲收入只按年增長4%，主要反映國際遊戲基數較高，而國內遊戲則因消化春節初期遞延收入而增幅較少，預計按年增4%。廣告方面，大摩料，視頻別仍是關鍵驅動力，儘管基數較高且宏觀背景疲弱，但預計第四季度廣告成長將保持穩健，按年增長18%。

摩通：投資者更關注收入

摩通則認為，對於近期股價來說，騰訊財報結果或不會產生太大影響，因為投資者更加關注的是收入而非利潤，騰訊利潤率顯著擴張，主要由視頻號廣告及小遊戲強勁收入增長驅動，而在競爭激烈的行業中，內地遊戲銷售額按年增長5%反映其表現堅韌。

高盛：騰訊正結構性轉型至高質增長

高盛將騰訊目標價由423元上調至435元，維持買入評級，提到騰訊經營利潤率按年升7個百分點至36%，是2017年首季以來的最高水平，認為騰訊正結構性轉型至高質增長。高盛預計，2023年至2025年收入複合年增長率為10%，凈利潤複合年增長率為19%。

中金：業務槓桿良好

中金認為，騰訊業務槓桿表現良好，上調今年經調整純利預測2%至1550億元（人民幣，下同），但鑑於遊戲增速不確定性，下調2024年收入預測2%至6722億元，維持明年淨利潤預測不變，目標價475港元。

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

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責任編輯：李哲毅

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