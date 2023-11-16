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【生科股】百濟神州績後遭第二大股東減持 Baker Bros. 套現15.5億港元
股市 17:52 2023/11/16
百濟神州 （06160） 上周公布第三季季績後，公司第二大股東—Baker Bros. Advisors 披露，於周二（14日）在美國減持百濟神州。據聯交所股權披露資料，Baker Bros. Advisors沽出1430萬股百濟神州，每股作價相當於13.8846美元，總額約1.99億美元，折合約15.5億港元。
減持後，Baker Bros. Advisors持股由11.22%降至10.17%，即持有約1.38億億股百濟神洲。
據百濟神州2022年年報，公司單一最大股東美國安進（Amgen，美：AMGN），持股18.22%或2.46億股。Baker Bros.持股規模僅次於安進。
百濟神州11名董事之中，其中兩人為Baker Bros. 的代表。
百濟神州港股今日股價跌6%，收報115.5元；百濟神州ADR（美：BGNE）最新盤前跌1.7%，暫報193.25美元。
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