【煤氣00003】煤氣與金壇區政府簽訂兩項天然氣項目合約

▲ 煤氣公司代表團與江蘇省常州市金壇區領導就鹽穴資源開發利用等方面進行交流

中華煤氣 （00003） 與江蘇省常州市金壇區政府就鹽穴資源開發利用、天然氣貿易、長三角城市間天然氣管網互聯互通，以及鹽穴儲氫、儲能等方面進行交流，並出席天然氣貿易和丹金高速高壓管線項目簽約。

與傳統液化天然氣接收站儲罐的儲氣方式相比，天然氣儲存於地表1,000米以下，安全且節約土地。港華金壇鹽穴儲氣庫的單位容積投資節省約70%，而且有關項目是全國首個以城市燃氣企業為主體進行規劃、投資、建設和運營管理的天然氣大型地下儲氣設施，亦是全國首個與國家管網「西氣東輸」、「川氣東送」兩大輸氣動脈實現互聯互通的城鎮燃氣儲氣庫，既可滿足城鎮燃氣季節調峰保供的需求，又對國家管網氣量平衡發揮作用。

煤氣公司內地公用業務營運總裁、港華智慧能源 （01083） 執行董事暨營運總裁紀偉毅表示，煤氣公司於本港供應的燃氣中含有49%的氫氣，在輸氫、儲氫、用氫方面具有豐富經驗，希望與金壇區在鹽穴儲氫、儲能方面加強合作，共同發展。金壇區委副書記、區長胥亞偉希望，雙方在鹽穴資源綜合利用、天然氣管道安全管理以及氫能產業等高質量發展項目上加強合作。

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