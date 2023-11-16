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【煤氣00003】煤氣與金壇區政府簽訂兩項天然氣項目合約
中華煤氣 （00003） 與江蘇省常州市金壇區政府就鹽穴資源開發利用、天然氣貿易、長三角城市間天然氣管網互聯互通，以及鹽穴儲氫、儲能等方面進行交流，並出席天然氣貿易和丹金高速高壓管線項目簽約。
與傳統液化天然氣接收站儲罐的儲氣方式相比，天然氣儲存於地表1,000米以下，安全且節約土地。港華金壇鹽穴儲氣庫的單位容積投資節省約70%，而且有關項目是全國首個以城市燃氣企業為主體進行規劃、投資、建設和運營管理的天然氣大型地下儲氣設施，亦是全國首個與國家管網「西氣東輸」、「川氣東送」兩大輸氣動脈實現互聯互通的城鎮燃氣儲氣庫，既可滿足城鎮燃氣季節調峰保供的需求，又對國家管網氣量平衡發揮作用。
煤氣公司內地公用業務營運總裁、港華智慧能源 （01083） 執行董事暨營運總裁紀偉毅表示，煤氣公司於本港供應的燃氣中含有49%的氫氣，在輸氫、儲氫、用氫方面具有豐富經驗，希望與金壇區在鹽穴儲氫、儲能方面加強合作，共同發展。金壇區委副書記、區長胥亞偉希望，雙方在鹽穴資源綜合利用、天然氣管道安全管理以及氫能產業等高質量發展項目上加強合作。
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