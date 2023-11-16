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【以巴戰爭】伊朗稱不會參戰 批哈馬斯擅自行動攻以國

環球政治 17:03 2023/11/16

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外媒報道，伊朗不滿巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）事先未發出警告，上月就擅自突襲以色列。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）稱仍會支持哈馬斯，但不會直接參與哈馬斯與以色列的戰爭。

【以巴戰爭】卡塔爾斡旋以國休戰3日 換哈馬斯放50人質 【下一頁】

路透社引述伊朗與哈馬斯官員指，哈梅內伊本月初與哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）會晤時，親口表示伊朗作為哈馬斯的長期支持者，將持續向哈馬斯提供政治和道德支援，但不會直接干預戰爭。

據悉，哈梅內伊敦促哈尼亞壓制哈馬斯內部，公開呼籲伊朗及黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）全力加入對抗以色列的聲音。

真主黨也對哈馬斯上月突襲以色列，造成1,200名以色列人死亡而感到驚訝。有指事發突然，真主黨武裝分子甚至於未有戒備狀態的情況下，被迅速徵召入伍。

【以巴戰爭】以軍發影片 展示加沙最大醫院繳獲武器 【下一頁】

哈馬斯希望真主黨利用其大規模火箭軍火庫，更深入打擊以色列。不過真主黨憂慮此舉將令以色列，在不停止攻擊加沙的同時攻擊黎巴嫩。

真主黨為避免全面對抗，近日也調整襲擊方式，將武裝行動基本限制於邊境一小片狹長地帶。

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責任編輯：鄭錦玲

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