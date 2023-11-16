曉柏峰下周一賣68伙　暫收逾400票　超額逾4.8倍

由恒地 (00012) 發展的長沙灣新盤曉柏峰今上載銷售安排，於下周一（20日）展開首輪銷售，從首張價單100伙單位中挑選68伙作公開銷售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目截止今日下午約三時收逾400票，較首輪銷售的68伙超額逾4.8倍。林達民指，首批銷售單位以一房為主，將視乎銷情決定加推單位戶型。

銷售單位全數位於項目B座，實用面積介乎237至499平方呎，涉及40伙一房單位、23伙兩房及5伙三房戶，折實價392.13萬至900.54萬元。

發展商將於下周一中午截票，當日銷售將分兩組進行，其中A組買家需選購最少一個400平方呎或以上的單位、即這輪銷售中提供的5間三房虎，又或者購入2至4個單位。根據發展商透露，現時入票人士中，約四成為A組準買家。

項目設兩層住客會所，室內佔地約5,557平方呎，另設約9,580平方呎園林，設施包括健身室、劇院、燒烤樂園、瑜珈空間、遊樂室、繩網樂園等。

延伸閲讀：曉柏峰首批100伙折實每呎17602元 恒地林達民：預期新盤樓價再下行空間不大【下一頁】

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