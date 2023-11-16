【新股IPO】藥明合聯2268暗盤收升逾22%　每手帳面賺2275元

▲ 【新股IPO】藥明合聯2268暗盤報捷

由藥明生物 （02269） 分拆上市的藥明合聯 （新上市編號：02268） 周五（17日）首日掛牌。藥明合聯今日暗盤表現先報捷，於輝立暗盤收易場收報25.15元，較招股價20.6元高22.1%，成交2.3億元。以每手500股計，成功認購藥明合聯的投資者，每手帳面賺2,275元。

藥明合聯 暗盤報價 較招股價高/低 輝立暗盤交易 25.15元 +22.1% 富途暗盤交易 25.4元 +23.3% 耀才暗盤交易 25.25元 +22.6%

藥明合聯以每股20.6元定價，為招股價19.9至20.6元的上限定價，集資淨額34.83億元，一手中籤率13%，抽8手（4000股）可穩獲一手。

藥明合聯於香港公開發售部分共錄得30,726人認購，超額認購48.96倍。國際發售部分超購18.6倍。

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編輯：伍鍵文