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【新股IPO】藥明合聯2268暗盤收升逾22% 每手帳面賺2275元
新股IPO 20:26 2023/11/16
由藥明生物 （02269） 分拆上市的藥明合聯 （新上市編號：02268） 周五（17日）首日掛牌。藥明合聯今日暗盤表現先報捷，於輝立暗盤收易場收報25.15元，較招股價20.6元高22.1%，成交2.3億元。以每手500股計，成功認購藥明合聯的投資者，每手帳面賺2,275元。
|藥明合聯
|暗盤報價
|較招股價高/低
|輝立暗盤交易
|25.15元
|+22.1%
|富途暗盤交易
|25.4元
|+23.3%
|耀才暗盤交易
|25.25元
|+22.6%
藥明合聯以每股20.6元定價，為招股價19.9至20.6元的上限定價，集資淨額34.83億元，一手中籤率13%，抽8手（4000股）可穩獲一手。
藥明合聯於香港公開發售部分共錄得30,726人認購，超額認購48.96倍。國際發售部分超購18.6倍。
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編輯：伍鍵文
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