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【新股IPO】藥明合聯2268暗盤升逾15%　每手帳面賺1825元

新股IPO 16:55 2023/11/16

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【新股IPO】藥明合聯2268暗盤報捷

由藥明生物 （02269） 分拆上市的藥明合聯 （新上市編號：02268） 周五（17日）首日掛牌。藥明合聯今日暗盤表現先報捷，在輝立暗盤收易場高見24.85元，暫報24.25元，較招股價20.6元高17.7%，成交1.33億元。以每手500股計，成功認購藥明合聯的投資者，每手帳面賺1,825元。

藥明合聯暗盤報價較招股價高/低
輝立暗盤交易24.25元+17.7%
富途暗盤交易24.1元+17%
耀才暗盤交易23.95元+16.3%

藥明合聯以每股20.6元定價，為招股價19.9至20.6元的上限定價，集資淨額34.83億元，一手中籤率13%，抽8手（4000股）可穩獲一手。

藥明合聯於香港公開發售部分共錄得30,726人認購，超額認購48.96倍。國際發售部分超購18.6倍。

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編輯：伍鍵文

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港股 藥明生物（02269） 藥明合聯（02268） 集資 IPO 分拆
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