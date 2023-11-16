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【黑客攻擊】美國醫療轉錄公司PJ&A被黑客入侵　近900萬病患資料外洩

科技 17:07 2023/11/16

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近年黑客攻擊活動猖獗，不少大型企業已慘遭毒手，使其大量客戶資料外洩。近日，美國醫療轉錄服務機構Perry Johnson & Associates（PJ&A）亦向美國衛生與公眾服務部提交文件指，由於今年3月遭受網路攻擊，逾895萬人資料外洩。

【網絡攻擊】黑客組織Lockbit號稱　中國工商銀行已支付贖金

醫療轉錄（Medical Transcription），是指在醫生、護士和其他醫療保健專業人員的指導下，轉錄語音記錄的醫療報告的過程。

據PJ&A提交的報告指，是次被盜資料包括：病患姓名和出生日期、地址、病歷和醫院帳號、入院診斷以及服務日期和時間。還包括醫療轉錄文件中的一些社會安全號碼、保險和臨床訊息，如實驗室和診斷測試結果、藥物、治療設施名稱和醫療保健提供者名稱。

報告又提到，事件發生的六個月後，即今年10月31日，該企開始通知受影響的患者。其中包括PJ&A的客戶之一、紐約州最大的醫療保健集團Northwell Health。Northwell Health發言人Jason Molinet證實，該企有389萬名患者資料因此而遭到外洩。

值得一提的是，作為是次黑客攻擊的間接受害者，Northwell Health今年已發生兩次大規模的客戶資料外洩事件。此前則是由於其另一家轉錄服務商Nuance Communications，同樣遭大規模黑客攻擊，以致其病患資料被盜。

【ChatGPT死機】ChatGPT服務一度中斷　OpenAI證實遭大規模DDoS攻擊

【網絡詐騙】平價旅遊套票誘騙　下載病毒App被轉走24萬

責任編輯：殷凱怡

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