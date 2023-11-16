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【香港經濟】香港8至10月失業率2.9%、略升0.1個百分點　孫玉菡：仍屬低水平、勞工市場料維持緊絀

宏觀解讀 16:42 2023/11/16

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【香港經濟】香港8至10月失業率2.9%、略升0.1個百分點　孫玉菡：仍屬低水平、勞工市場料維持緊絀

政府統計處公布最新失業及就業不足統計數字，8月至10月經季節性調整的失業率為2.9%，較7月至9月的2.8%略為上升0.1個百分點；而就業不足率保持不變，維持於1.0%的水平。勞工及福利局局長孫玉菡表示，失業率仍屬低水平，訪港旅遊業和本地消費短期內將繼續支持經濟增長，儘管外圍環境困難或會有一些負面影響，勞工市場未來數月應會維持緊絀。

與7月至9月比較，8月至10月期間，各行業的失業率動不一，其中製造業和進出口貿易業有相對明顯的上升，各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。

最新失業人數為11.58萬人，較上個期間增加約1800人；同期的就業不足人數則由3.79萬人下跌至3.67萬人，減少約1200人。最新總就業人數為371.34萬人，減少約6900人，同期的總勞動人口為382.92萬人，減少約5100人。

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編輯：李哲毅

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