  • 21°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【迅銷】UNIQLO港澳：入職3個月合資格收花紅　澳門前線員工加薪10%、店長年薪可達百萬

股市 16:40 2023/11/16

分享：

分享：

【迅銷】UNIQLO港澳：入職3個月合資格收花紅　澳門前線員工加薪10%、店長年薪可達百萬

日本迅銷 （06288） 旗下UNIQLO 最新宣布香港、澳門薪酬和花紅安排調整。在花紅安排上，UNIQLO表示，UNIQLO香港及澳門、GU香港從2023年9月起，凡符合條件的辦公室和前線店舖員工，將由原本需工作滿一個完整的公司財政年度才合資格獲發花紅，改為最快工作滿3個月即合資格獲發首次花紅，預計約800名僱員可受惠，而若工作滿一個完整的公司財政年度，僱員最多可獲發3次花紅。

UNIQLO表示，花紅金額會按每位員工工作表現、態度、對公司業績的貢獻及出勤紀錄等決定。

另外，UNIQLO宣布，UNIQLO澳門前線店舖員工平均加薪約10%，於2023年10月生效。公司以前線店舖員工為例，入職起薪點增幅接近16%，店長職級若達到指定表現，淨收入可達年薪100萬澳門元。透過專為大學畢業生而設的UNIQLO Management Candidate（UMC）計劃入職的員工，起薪點將會上調至23,500澳門元。

UNIQLO在聲明上表示，今年年初年初已為香港僱員薪酬進行調整。

UNIQLO及GU香港年初宣布加薪、最多加24% 9月起法定假期增至17日，可見【下一頁】

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

相關文章：

【UNIQLO母企】迅銷UNIQLO中國店鋪員工據報將加薪28%

【UNIQLO母企】迅銷：未來開發不再以日本市場為中心　柳井正盛讚新社長塚越大介「行動、決策迅速」

編輯：麥德銘

港股 FAST RETAIL－DRS（06288） 花紅 UNIQLO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港經濟】香港8至10月失業率2.9%、略升0.1個百分點　孫玉菡：仍屬低水平、勞工市場料維持緊絀

下一篇文章

【MPF】MPF五大經營者快將執位 邊間有望晉級5強取代中銀保誠？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款