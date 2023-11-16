▲ 【迅銷】UNIQLO港澳：入職3個月合資格收花紅 澳門前線員工加薪10%、店長年薪可達百萬

日本迅銷 （06288） 旗下UNIQLO 最新宣布香港、澳門薪酬和花紅安排調整。在花紅安排上，UNIQLO表示，UNIQLO香港及澳門、GU香港從2023年9月起，凡符合條件的辦公室和前線店舖員工，將由原本需工作滿一個完整的公司財政年度才合資格獲發花紅，改為最快工作滿3個月即合資格獲發首次花紅，預計約800名僱員可受惠，而若工作滿一個完整的公司財政年度，僱員最多可獲發3次花紅。

UNIQLO表示，花紅金額會按每位員工工作表現、態度、對公司業績的貢獻及出勤紀錄等決定。

另外，UNIQLO宣布，UNIQLO澳門前線店舖員工平均加薪約10%，於2023年10月生效。公司以前線店舖員工為例，入職起薪點增幅接近16%，店長職級若達到指定表現，淨收入可達年薪100萬澳門元。透過專為大學畢業生而設的UNIQLO Management Candidate（UMC）計劃入職的員工，起薪點將會上調至23,500澳門元。

UNIQLO在聲明上表示，今年年初年初已為香港僱員薪酬進行調整。

UNIQLO及GU香港年初宣布加薪、最多加24% 9月起法定假期增至17日，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘