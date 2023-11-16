【網易9999｜業績】網易第3季收入增11.6%、經調整純利86億人幣勝預期　CFO楊昭烜辭職

▲ 【網易9999｜業績】網易第3季收入按年增11.6% 經調整純利86億人幣勝預期

內地遊戲商網易 （09999） （美：NTES）公布第3季業績，期內收入272.7億元（人民幣，下同），按年增11.6%，符預期的272.53億元；純利錄78.37億元，按年增17.0%，勝市場預期的63.90億元；經調整純利86.45億元，按年增15.7%，勝市場預期的70.99億元。

網易宣布，楊昭烜由於個人原因辭去首席財務官，已向董事會遞交辭呈，將於2023年11月30日起不再擔任該職務，探索其他職業發展。楊昭烜將繼續擔任網易公司顧問直至2024年6月30日以確保公司在尋找繼任者時順利過渡。

《逆水寒手遊》註冊玩家超過5000萬

網易上季遊戲及相關增值服務收入錄218億元，按年增16.5%，略勝市場預期的215.51億元。網易首席執行官丁磊稱，遊戲組合強大且日益多元化，促使第3季業績強勁。

網易稱，《逆水寒手遊》收入及用戶成長強勁，註冊玩家超過5000萬；網易首款自研籃球遊戲《Dunk City Dynasty》在10月底成為中國iOS暢銷榜冠軍。網易提到，《夢幻西遊》系列等老字號旗艦遊戲，以及《蛋蛋派對》、《第五人格》 和 《奈拉卡：刀鋒》人氣持續。

有道淨收入創新高

網易有道淨收入為15億元，按年增9.7%；網易雲音樂淨收入為20億元人民幣，按年跌16.3%；創新業務和其他淨收入20億元，按年略增長。

網易提到，網易雲音樂加強針對會員變現能力，並進一步提高盈利水平，而學習服務及線上營銷服務推動下，有道收入創下歷史新高，並大幅減少營運虧損。

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記者：李哲毅