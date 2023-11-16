  • 21°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網易9999｜業績】網易第3季收入增11.6%、經調整純利86億人幣勝預期　CFO楊昭烜辭職

股市 16:49 2023/11/16

分享：

分享：

【網易9999｜業績】網易第3季收入按年增11.6%　經調整純利86億人幣勝預期

內地遊戲商網易 （09999） （美：NTES）公布第3季業績，期內收入272.7億元（人民幣，下同），按年增11.6%，符預期的272.53億元；純利錄78.37億元，按年增17.0%，勝市場預期的63.90億元；經調整純利86.45億元，按年增15.7%，勝市場預期的70.99億元。

網易宣布，楊昭烜由於個人原因辭去首席財務官，已向董事會遞交辭呈，將於2023年11月30日起不再擔任該職務，探索其他職業發展。楊昭烜將繼續擔任網易公司顧問直至2024年6月30日以確保公司在尋找繼任者時順利過渡。  

《逆水寒手遊》註冊玩家超過5000萬

網易上季遊戲及相關增值服務收入錄218億元，按年增16.5%，略勝市場預期的215.51億元。網易首席執行官丁磊稱，遊戲組合強大且日益多元化，促使第3季業績強勁。

網易稱，《逆水寒手遊》收入及用戶成長強勁，註冊玩家超過5000萬；網易首款自研籃球遊戲《Dunk City Dynasty》在10月底成為中國iOS暢銷榜冠軍。網易提到，《夢幻西遊》系列等老字號旗艦遊戲，以及《蛋蛋派對》、《第五人格》 和 《奈拉卡：刀鋒》人氣持續。

有道淨收入創新高

網易有道淨收入為15億元，按年增9.7%；網易雲音樂淨收入為20億元人民幣，按年跌16.3%；創新業務和其他淨收入20億元，按年略增長。

網易提到，網易雲音樂加強針對會員變現能力，並進一步提高盈利水平，而學習服務及線上營銷服務推動下，有道收入創下歷史新高，並大幅減少營運虧損。

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

相關文章：

【遊戲巨企】年初與網易分手　動視暴雪總裁暗示將重返中國內地市場

【互聯網監管】網信辦處罰阿里網易旗下平台　稱存色情低俗訊息　責令全面整改　

記者：李哲毅

港股 美股 網易－S（09999） 網易（美：NTES）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】藥明合聯2268暗盤升逾15%　每手帳面賺1825元

下一篇文章

【香港經濟】香港8至10月失業率2.9%、略升0.1個百分點　孫玉菡：仍屬低水平、勞工市場料維持緊絀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款