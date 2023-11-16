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【數碼轉型】東亞銀行「集思廣益」　藉多方互助加快傳統銀行創新

科技 16:24 2023/11/16

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東亞銀行獲得Red Hat亞太區創新獎。左起：Red Hat香港、台灣及澳門區域總經理文志鋒，東亞銀行資訊科技暨金融科技發展部主管梁兆恩（曾曉汶攝）

金融科技創新對於傳統銀行而言，既是考驗亦是機會。近年積極推動數碼化的東亞銀行，一直盼能把握傳統銀行的優勢，再結合創新技術，來改善用戶體驗以及工作效率。不過，若只單靠一方努力，實在難以快速實現計畫。因此東亞銀行近年探索與多方合作，如本地初創企業、科技企業及業界夥伴等，來提升技術的同時，亦協助鞏固香港金融科技生態圈。

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東亞銀行資訊科技暨金融科技發展部主管梁兆恩今（16日）出席開源解決方案供應商Red Hat舉辦的《Red Hat Summit: Connect Hong Kong 2023峰會》，接受傳媒訪問時提到，該企多年前已逐步部署不同的技術，涵蓋雲端運算、機器學習、且使用容器平台等。但他也同時強調，亦要放眼未來，以各種方法和渠道物色有機會適用的創新解決方案。

梁兆恩舉例指，如早前就與本地初創公司有光科技合作，開發語音轉換文字的分析工具，預計將於12月推出市場。同時，亦借助Red Hat的OpenShift容器平台，建立混合雲端服務支援架構，且進行更多沙盒測試（Sandbox），從多方面入手推動創新。Red Hat香港、台灣及澳門區域總經理文志鋒補充指，東亞銀行採用其服務方案，「他們能夠更專注於創新，基建就讓我們負責就可了。」梁兆恩笑言，這可算是「三贏」局面。

梁兆恩亦提及，傳統銀行在數碼轉型推動混合平台時，總會需要牽涉大量數據，因此必定會謹慎處理。如核心系統（Core-Banking System）的數據，亦只會斟酌考慮遷移到私有雲之上，必定將保障客戶個人數據安全放在首要條件。他另強調，會積極與監管機構商討更多對策。

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記者：曾曉汶

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