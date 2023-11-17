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【業績｜9988】阿里巴巴新CEO首份業績：推倒盒馬阿里雲IPO　第三季盈收符預期、股價照跌10%創今年低

股市 10:28 2023/11/17

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【阿里巴巴9988｜業績】阿里巴巴上季收入增8.5%　經調整純利402億人幣符預期　盒馬鮮生IPO、雲業務全拆均擱置

阿里巴巴 （09988） 新任CEO吳泳銘上期後，集團首次公布季度業績，並且大幅修改前任主席兼CEO張勇訂下的3項業務分拆計劃。阿里巴巴決定，，盒馬鮮生的IPO計劃已被擱置阿里雲全面分拆也剎停，僅物流業務菜鳥集團香港上市計劃持續。

業績方面，阿里巴巴在截止9月底的第二財季業績，期內收入2247.9億元（人民幣，下同），按年增8.5%，略勝市場平均預期的2240.96億元；純利錄 277.06億元，遜市場預期的321.18億元；經調整純利401.88億元，按年增19%，符市場預期的400.42億元。

業務分拆計劃大改，馬雲家族減持，阿里巴巴美股（美：BABA）周四大跌9%，收報79.11美元。阿里巴巴港股周五低開7.8%，最新跌幅擴大至10%，新報73.4美元，創下今年股價新低，首1個小時成交已逾60億元。

阿里巴巴業績相關報道：

阿里雲擱置IPO　阿里巴巴：美國芯片限制令分拆不能提升股東價值

三個業務分拆計劃中，有兩個慘遭滑鐵盧，阿里巴巴解釋，放棄盒馬鮮生IPO是於評估市場狀況和其他有助於成功交易以提高股東價值的因素。

阿里雲全面分拆剎停方面，阿里巴巴就直言受美國芯片限制影響：

美國近期擴大對先進計算芯片出口的限制，給雲智能集團的前景帶來不確定性。 我們認為，雲智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此決定不再推進雲智能集團的完全分拆，而是會面對不確定的環境，專注建立雲智能集團可持續增長的模型。

另一科網巨企騰訊又如何看待美國芯片限制，可見【下一頁】

菜鳥已遞表 國際數字商業集團正準備外部融資

不過，阿里巴巴稱，物流業務菜鳥集團已申請在香港進行首次公開募股，並已向香港聯交所遞交了 A1 文件，而阿里國際數字商業集團正在為外部融資做準備。

阿里更罕有派發中期息，每普通股派0.125美元，每股ADS派1美元，阿里巴巴暗示未來或年年有息派，「未來，我們將繼續根據業務基本面、資本要求等因素，每年重新審視並決定股息金額」。

淘天集團營收低過預期

業務表現方面，淘天集團上季營收976.54億元，按年增4.2%，但低過預期的990億元；而國際數字商業集團、本地生活集團、菜鳥集團及雲智能集團貢獻245.11億、155.64億、228.23億及276.48億元，分別按年增53%、16%、25%及2%，均勝預期。

阿里巴巴指，淘天集團持續提升淘寶app 的價值定位，包括（1）通過增加內容， 以鼓勵消費者互動，（2）通過引入更多商家和更精準的投放，增加具價格競爭力的產品供給，（3）通過 AI 應用和工具，提升用戶體驗和賣家效率。

阿里巴巴稱，期內淘寶 app 用戶實現健康按年自然增長，用戶收看短視頻內容時長的強勁增長，同時集團擴展具價格競爭力的商品品類，季度交易買家數和訂單量均錄得增長。

AIDC訂單增28%

阿里國際數字商業集團（AIDC）繼續增長迅速，阿里透露，期內整體訂單按年增長約28%，東南亞電商Lazada上季錄得雙位數的訂單按年增長，同時Lazada 持續提升變現率，其每單虧損按季及按年均實現收窄。

另外，電商Trendyol在投資拓展土耳其以外業務的同時，錄得強勁的訂單增長，會在該區域內擴大業務版圖。

美國芯片管制或影響智能雲經營業

阿里智能雲上季收入增長2%，分部經調整EBITA為14.09億元，按年增44%，阿里智能雲稱，公司通過減少來自利潤率較低的項目式合約類收入，同時公有雲產品及服務收入增長，帶動盈利能力的優化。

美國擴大出口管制規則，阿里巴巴提到，新限制或影響提供産品和服務能力，以及履行現有合同的能力，從而負面影響經營業績及和財務狀况。阿里稱，新限制也可能對多個相關業務産生更廣泛的影響，限制升級技術的能力。

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記者：李哲毅

港股 美股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）
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