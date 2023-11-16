【MPF】MPF五大經營者快將執位 邊間有望晉級5強取代中銀保誠？

▲ MPF總額由今年6月高位已縮水481億元

據強積金（MPF）專家積金評級的最新統計，截至10月底止，只有3間經營商的市場佔有率按月出現變化，當中有兩間的市佔率逆市升，包括友邦等；反觀僅中銀保誠微跌。

至於一哥宏利管理MPF的總額也缩水，自9月底失守3000億元後，10月底再回落至2914億元，市料主要受息口、環球經濟放緩及地緣政治等三面夾擊所累，據強積金顧問GUM的統計，MPF平均回報已連跌3個月。

MPF總資產值 跌至不足1.1萬億元

此外，MPF總資產值於6月底重上1.1萬億元，奈何第3季尾已失守1.11萬億元，10月底更只得1.06萬億元，較高峰時驟縮逾481億元。

10月份17間MPF營辦商市佔率比較

金融機構 市佔率 宏利 27.4% 滙豐 17.7% 永明金融 11.1% 友邦 9.0%（單月升0.1個百分點） 中銀保誠 7.2%（單月跌0.1個百分點） 恒生 5.8% 信安 5.5% BCT銀聯 5.5% 富達 4.3% 東亞 2.6% 景順 1.8% 交銀香港 0.7% 新地僱主營辦計劃 0.6% 雲鋒金融擁有的萬通 0.4% 中國人壽 0.4% 尚乘 0.07%（單月升0.01個百分點） 海通 0.04% 註：截至10月底，資料來源：積金評級（www.mpfratings.com.hk）

不過，須注意今年底前5大營辦商將出現大執位，因景順與BCT銀聯屆時料正式結盟，達成MPF長期協議。如以BCT現時管理的MPF逾589.78億元、景順為186.69億元計算，兩公司結盟後合共管理逾776.47億元，市佔率7.3%，將險勝中銀保誠的770.44億元而晉身5大。

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指10月底MPF的總資產值逾1.06萬億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的平均開支比率（FER），10月份為1.34%，按月跌0.1個百分點。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪