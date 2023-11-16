  • 21°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】MPF五大經營者快將執位 邊間有望晉級5強取代中銀保誠？

Hot Talk 16:18 2023/11/16

分享：

分享：

MPF總額由今年6月高位已縮水481億元

據強積金（MPF）專家積金評級的最新統計，截至10月底止，只有3間經營商的市場佔有率按月出現變化，當中有兩間的市佔率逆市升，包括友邦等；反觀僅中銀保誠微跌。

至於一哥宏利管理MPF的總額也缩水，自9月底失守3000億元後，10月底再回落至2914億元，市料主要受息口、環球經濟放緩及地緣政治等三面夾擊所累，據強積金顧問GUM的統計，MPF平均回報已連跌3個月。

MPF總資產值 跌至不足1.1萬億元

此外，MPF總資產值於6月底重上1.1萬億元，奈何第3季尾已失守1.11萬億元，10月底更只得1.06萬億元，較高峰時驟縮逾481億元。

10月份17間MPF營辦商市佔率比較

金融機構市佔率
宏利27.4%
滙豐17.7%
永明金融11.1%
友邦9.0%（單月升0.1個百分點）
中銀保誠7.2%（單月跌0.1個百分點）
恒生5.8%
信安5.5%
BCT銀聯5.5%
富達4.3%
東亞2.6%
景順1.8%
交銀香港0.7%
新地僱主營辦計劃0.6%
雲鋒金融擁有的萬通0.4%
中國人壽0.4%
尚乘0.07%（單月升0.01個百分點）
海通0.04%
註：截至10月底，資料來源：積金評級（www.mpfratings.com.hk

不過，須注意今年底前5大營辦商將出現大執位，因景順與BCT銀聯屆時料正式結盟，達成MPF長期協議。如以BCT現時管理的MPF逾589.78億元、景順為186.69億元計算，兩公司結盟後合共管理逾776.47億元，市佔率7.3%，將險勝中銀保誠的770.44億元而晉身5大。

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指10月底MPF的總資產值逾1.06萬億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的平均開支比率（FER），10月份為1.34%，按月跌0.1個百分點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

相關文章：【MPF】積金評級：強積金10月份投資虧損約2.56%　每名成員平均蝕約5900元

【美元定存】美元1個月定存息最高9厘 專家籲趁減息潮前趕乘高息尾班車

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

開啟hket App，閱讀全文
BCT銀聯 基金 強積金 財富及退休規劃
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【迅銷】UNIQLO港澳：入職3個月合資格收花紅　澳門前線員工加薪10%、店長年薪可達百萬

下一篇文章

【投資調查】施羅德調查：98%香港零售投資者料未來5年有正回報　平均年度回報率11.21%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款