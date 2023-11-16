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【MPF】MPF五大經營者快將執位 邊間有望晉級5強取代中銀保誠？
據強積金（MPF）專家積金評級的最新統計，截至10月底止，只有3間經營商的市場佔有率按月出現變化，當中有兩間的市佔率逆市升，包括友邦等；反觀僅中銀保誠微跌。
至於一哥宏利管理MPF的總額也缩水，自9月底失守3000億元後，10月底再回落至2914億元，市料主要受息口、環球經濟放緩及地緣政治等三面夾擊所累，據強積金顧問GUM的統計，MPF平均回報已連跌3個月。
MPF總資產值 跌至不足1.1萬億元
此外，MPF總資產值於6月底重上1.1萬億元，奈何第3季尾已失守1.11萬億元，10月底更只得1.06萬億元，較高峰時驟縮逾481億元。
10月份17間MPF營辦商市佔率比較
|金融機構
|市佔率
|宏利
|27.4%
|滙豐
|17.7%
|永明金融
|11.1%
|友邦
|9.0%（單月升0.1個百分點）
|中銀保誠
|7.2%（單月跌0.1個百分點）
|恒生
|5.8%
|信安
|5.5%
|BCT銀聯
|5.5%
|富達
|4.3%
|東亞
|2.6%
|景順
|1.8%
|交銀香港
|0.7%
|新地僱主營辦計劃
|0.6%
|雲鋒金融擁有的萬通
|0.4%
|中國人壽
|0.4%
|尚乘
|0.07%（單月升0.01個百分點）
|海通
|0.04%
|註：截至10月底，資料來源：積金評級（www.mpfratings.com.hk）
不過，須注意今年底前5大營辦商將出現大執位，因景順與BCT銀聯屆時料正式結盟，達成MPF長期協議。如以BCT現時管理的MPF逾589.78億元、景順為186.69億元計算，兩公司結盟後合共管理逾776.47億元，市佔率7.3%，將險勝中銀保誠的770.44億元而晉身5大。
此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指10月底MPF的總資產值逾1.06萬億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的平均開支比率（FER），10月份為1.34%，按月跌0.1個百分點。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪