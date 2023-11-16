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【多相】YOHO WEST交樓標準示範單位陪你睇　露台附格柵架增空間實用性

股樓投資 16:47 2023/11/16

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新地（00016）與港鐵（00066）合作發展的天水圍YOHO WEST今開放兩個示範單位，均為交樓標準示範單位，其中一個以項目2B座36樓B8室為藍本搭建，實用面積568平方呎，屬三房間隔。

2B座36樓B8室

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根據樓書顯示，單位客飯廳連同開放式廚房，長度逾5米，闊度則約2.6米起。盡頭以落地玻璃趟門連接項目的三合一平台，發展商為平台打造了一個格柵架，拉開即可擺放物件，善用空間。發展商於該單位未有選用套浴設計，而是直接設置一個浴室及一個廁所，家庭成員均能使用，實屬便利。

另外同步開放仿照項目3A座36樓A11室搭建的交樓標準示範單位，實用面積568平方呎，屬兩房間隔。根據樓書，客飯廳長逾5米，寬則約2.5米，三合一露台同樣附送格柵架。發展商為盡用室内空間，於走廊的盡頭設置層櫃，提供住戶更多儲物位置。

3A座36樓A11室

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新地代理總經理胡致遠指，發展商日前已上載樓書，將陸續開放項目的更多示範單位，並最快於周末或下周公布首張價單。

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撰文 : 蔡子俊

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