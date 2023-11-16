▲ 【投資調查】施羅德調查：98%香港零售投資者料未來5年有正回報 平均年度回報率11.21%

儘管利率及通脹持續上升，施羅德投資2023年環球投資者研究發現，香港零售投資者仍對他們的投資前景抱持堅定信心，98%的受訪者預期未來5年有望實現正回報，而平均年度回報率為11.21%，亦有83%受訪者預期2024年投資回報率與過去12個月持平或更高，只有2%認為回報率會有下降趨勢。

隨着環球通脹和利率升幅與日俱增，為應對新的金融市場體制及政策方向變化，78%的香港零售投資者表示將採取靈活的投資方法，並每年至少調整一次投資組合。相比之下，只有65%的亞洲零售投資者表示，他們將會採取同樣的做法。

對互聯網及科技、可持續發展及房地產主題最感興趣

被問及過去6個月最感興趣的投資主題時，最受香港零售投資者關注的前三位分別是互聯網及科技（61%）、可持續發展（47%）及房地產（45%）。 隨私募資產大眾化的步伐繼續加快，39%香港零售投資者表示，當前投資環境下，私募資產變得更具吸引力，六成本地受訪者會投資於私募資產，以提升投資多元化，其中基建及再生能源（70%）、私募股權（65%）及房地產（54%）領域得到較多投資者關注。

可持續投資的吸引力持續上升，尤其是在環境保護相關的投資選項，98%香港零售投資者表示，可持續基金具有吸引力，64%看好具有可持續發展特徵的基金，比例高於環球零售投資者的50%平均水平。氣候變化（26%）、自然資本與生物多樣性（23%）及人力資源管理（22%）是香港零售投資者希望資產管理公司列入其企業互動議程的三大優先事項。

該項年度研究涵蓋環球33個地區超過23,000名投資者（包括500名香港投資者）。

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編輯：陳韻妍