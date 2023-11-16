【政府工】政府統計處請統計助理 月薪21,500元 副學士都可以申請 !

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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】港將出色表現 巾幗不讓鬚眉 UTMB飛越大嶼高手雲集
政府統計處請統計助理，人工有逾萬元，雖然不需要大學學歷，不過申請人必須
(a) (i) 持有香港統計學會頒發的統計學普通證書，或同等學歷，並具有兩年統計工作的實際經驗；或
(ii) 持有香港統計學會頒發的統計學高級證書，或同等學歷；或
(iii) 持有香港認可的專上院校頒發經評審的統計學、數據科學或有關學科副學士學位或高級文憑，或同等學歷〔見註(1)〕；以及
(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。
(1) 持有認可學位或副學位的申請人，如其課程內容有相當部分與統計學相關（例如：風險管理、精算學、數據分析課程），亦會被考慮。
(2) 政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）E級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第2級成績。
(3) 申請人如 (i) 熟悉使用Python、R、SAS及Microsoft Office (Word, Excel VBA, Access)；或 (ii) 具有機器學習應用或數據分析工作的實際經驗；將獲優先考慮。
統計助理的工作內容
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以上內容節錄自《iMoney Focus》834期「封面故事」，詳見：https://bit.ly/475vDOR
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責任編輯：陳玉蓮