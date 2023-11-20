【保你大】有財務困難？保單價值會用來抵債嗎？

今年初，當一切開始復常的時候，大家都期望經濟可以迅速復甦，但結果，情況好像不似預期。最明顯的就是，過去是內地人南下消費，但今時今日，卻是港人北上消費，原因很簡單，就是因為往內地消費真的「平靚正」。

今早我來到芳姐的茶餐廳嘆早餐時，芳姐神神祕祕地走到我身邊，輕聲問我，可否到外面傾傾。我心裡感到，芳姐可能有麻煩事了。

芳：「森哥，想請教一下，其實我們買的保險，是否需要用來抵債呢？」

森：「芳姐，為甚麼這樣問？難道妳有財務困難？」

需舉證為惡意轉移資產

芳：「不是我，是我一位親戚。由於她替人做了擔保，現在那人『走佬』了，我這位親戚可能要上身！但湊巧的是，在她做了擔保人之後不久，她為自己買了一份大額的人壽保單，以兩個子女做受益人的。她擔心，萬一用其他資產去替朋友還錢仍不夠的話，債權人是否可以要求她取消保單，用裡面的錢去再還！」

森：「啊，原來如此！我大致明白了。簡單來說，在香港買的保險，如果用意是保障自己的家人，那就不會構成是他/她的財產一部分，萬一有債權人入稟追討欠債，也不用取消這些保單，用來償債。」

芳：「嗯，那就好了，因為我知道，如果是銀行戶口的錢，又或者有其他資產，例如房地產、名貴傢俬、古董，以至廠房機器等等，一旦債權人入稟法庭，法庭是可以頒令債仔變賣這些資產去還債的。」

森：「芳姐，妳也很清晰呢！我的理解也是這樣。但要留意的是，如果債權人有證據證明，債仔是惡意轉移資產，即是知道自己財務可能出現問題，還去買一份大額保險，盡管受益人是自己的家人，也有可能被要求取消該份保單，用剩下來的價值還債呢！」

芳：「這也是合理的！即是說，如果她買了這份保險已經一段時間，那就肯定不是惡意轉移資產了。只不過，今次我親戚的情況有點尷尬，因為她是做了擔保人之後不久去買這份大額保險的。」

森：「明白，但他們要舉證，妳親戚是有預謀轉移資產去保單的，我估也不容易，但最好還是請教律師。」

芳：「嗯，可能都需要呢！但我想再問一下，從保險的角度，如果我親戚最後被迫令破產，情況有沒有分別？」

破產後會終止分紅保單

森：「如果妳親戚最終要破產（無論主動或被動），根據現時的法例，破產管理署或其受託人會接管他的資產，計算過後會替他清還欠債。如果不夠，又會在扣除必須的生活支出後，以他的收入來還債。至於保單，破產管理署（受託人）會要求保險公司終止破產人的分紅保單，如果當中有現金價值或紅利，可能要將那些收益來抵債。此外，也不會容許當事人再用自己的收入或資產去買新保單。」

芳：「但有些是保障自己醫療開支的保單呢？」

森：「在現行法例下，破產人或許可以保留這些保單，但他不可以再用自己的錢去交保費，最好是將該保單的持有人轉去他的配偶或子女，由他們替你交保費。」

芳：「但如果他在破產前將保險轉給配偶或其他親戚持有又如何？」

森：「同樣地，這樣可能會被視為資產轉移，破產管理署是不容許的。基本上，破產人在破產前兩年的資產轉移都會被視為無效，有關資產會被凍結，最終也可能會用來償債的！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第838期《iMoney》Focus。

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以上內容節錄自《iMoney Focus》834期「封面故事」，詳見：https://bit.ly/475vDOR

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責任編輯：陳玉蓮