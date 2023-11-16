【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】港將出色表現 巾幗不讓鬚眉 UTMB飛越大嶼高手雲集

UTMB TransLantau飛越大嶼賽事在剛過去的週末（11月10至12日）在大嶼山順利舉行，是在UTMB首次在香港舉辦的實體大型山賽，全球高手雲集，共吸引超過2,500名跑手參與，單計義務工作人員已達450個，十分熱鬧！

▲ 超過2,500名跑手參與飛越大嶼，場面盛大。（圖片來源：Translantau facebook專頁）

上週末天氣雖然略為轉涼，但不時下雨天氣為賽道增加挑戰性，以小弟參加100公里賽事為例，當日鳯凰山落昂坪及昂坪纜車救援徑上山路況濕滑，而雙東㘭落白芒一段更因大霧大雨天氣伸手不見五指，舉步維艱，不要說跑，要慢慢步行也不容易，不少跑手也反映這段路充份體驗「懷疑人生」的感覺，十分難捱。

在賽道有一定難度，以及不穩定天氣帶來重重挑戰下，有不少參賽者未能完成賽事，當中100公里組別，共有784參賽者起跑，但有186人未完成，完賽率76.2%；140公里組別更誇張，起跑人數370，有三份一人中途退出，最終只有247人完成賽事，完賽率僅66.7%。

▲ 內地向付召在140公里組別僅以18小時16分完成 ，輕鬆奪得女子第1名，亦是以全場第5名完成。（圖片來源：Translantau facebook專頁）

原本去年首度以UTMB名義舉辦的飛越大嶼賽事，因疫情未獲政府批准，只能以虛擬形式進行。雖然疫情過去，但早前極端天氣為香港帶來暴雨，不少山路受到山泥傾瀉影響而要封路，今年首度舉辦的140公里賽事亦因此縮短至129公里，與100公里賽事同樣亦要改路，沒有經過深坑瀝、大磡森及牙鷹山，亦沒有伯公坳上大東山一段，改由伯公坳經地塘仔郊遊徑落東涌，再由黃龍坑上雙東坳取而代之。

▲ 廖科樂表現出色，在140公里組別以20小時29分成為「港一」。（圖片來源：Run-Pic）

今年不少香港女子表現亦十分突出，張敏怡在140公里組別以21小時55分奪得女子第2名，亦奪得全場第12名，在香港一眾選手排名第4，「港一」及「港二」則為廖科樂及「戰神」楊志成，時間分別是20小時29分及20小時45分。100公里組別方面，「細比」黃琪珍以14小時38分得到女子第2、全場第8名之餘，亦跑贏一眾香港男選手成為100公里組別「港一」，相當厲害！

▲ 張敏怡成140公里組別女子「港一」，以21小時55分完成。（圖片來源：Run-Pic）

▲ 以14小時38分完成100公里的「細比」黃琪珍，成為100公里組別全場「港一」。（圖片來源：Run-Pic）

長駐或曾在香港居住一段時間的外國選手亦見成績出眾，不少香港朋友熟悉的日本長跑好手城武雅 (Masashi Shirotake)雖然最近在欠缺山野訓練地方的新加坡工作，早前亦未能完成法國UTMB 170公里賽事，但以19小時19分在140公里組別得到全場第6名；同樣未能完成今年法國UTMB的居港匈牙利藉跑手Eszter Csillag，在今次100公里比賽亦表現出色，勇奪女子第1及全場第6，以13小時50分完成。

▲ 城武雅以19小時19分完成140公里比賽，他表示在缺乏訓練下，對今次成績表示滿意。（圖片來源：城武雅 IG專頁）

▲ Eszter Csillag有超卓表現，以13小時50分完成100公里賽事。（圖片來源：Translantau facebook專頁）

50公里組別亦見一眾香港星級跑山選手，「怪獸」曾福祥以5小時25分成「港一」，總排名第4，陳家強 (KC) 及黃浩聰（聰Sir）則以5小時45分及5小時48分成香港跑手第2及第3名，至於香港女子跑手首名為王芷琦（Pei Pei），時間6小時57分，亦是全場女子第4名。

▲ 「怪獸」曾福祥在50公里組別勇奪「港一」。（圖片來源：Run-Pic）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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