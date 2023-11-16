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【美元定存】美元1個月定存息最高9厘 專家籲趁減息潮前趕乘高息尾班車
市料美國明年開始減息，港銀早已偷步掉頭下調美元定期存款息，例如擅打高息牌的富邦，上周五（11月10日）已削低半年及1年期息率0.2厘，新息率至5.1厘，雙雙失落冠軍寶座。不過，仍在虧損燒錢的虛擬銀行繼續逆市勇進搶存，富融（Fusion Bank）於11月5日提高1年期息率0.1厘至5.3厘，該行已於10月23日勁升此長息0.6厘，如此一來，虛銀扒頭問鼎一哥。
美資大行的專家料美息已見頂，明年中開始減息，市料美元定存息將拾級而下。花旗昨全面減息，當中1年期息率失守4厘關，僅報3.89厘。
焦點港銀1個月美元定存年息比較
其他港銀1個月美元定存年息比較
|港銀
|年息（厘）
|起存額（美元）
|備註
|建行亞洲
|4.80
|等值50萬港元
|9月20月推，合資格指定理財戶，或推廣期內持有「月月增息儲蓄」戶口，或設定轉數快為預設收款銀行，上限1000萬港元；優惠至今年底
|南商
|4.70
|等值1000港元
|9月14日加1.2厘，網上或手機銀行開立；分行開立須3萬港元。上限1000萬港元，至明年2024年1月3 1日
|交銀香港
|4.60
|13萬美元
|指定理財戶，快閃網上新資金定存
|上商
|4.50
|1萬美元
|全新或兌換資金
|創興
|4.50
|1萬美元
|手機或流動理財開立的雲利率，上限600萬美元
|信銀國際
|4.45
|1500美元
|3月27日加0.1厘，指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
|大眾銀行
|4.20
|2000美元
|10月18日加0.1厘
|集友
|4.08
|等值10萬港元
|9月29日推，合資格個人客戶以兌換資金，上限1000萬港元，至12月28日
|中銀香港
|4.00
|1000美元
|8月5日加1厘，選用綜合理財服務，兌換資金，手機或網上銀行開立
|華僑銀行
|4.00
|等值10萬港元
|現有或升級至宏富理財戶，全新資金
|集友
|4.00
|12.5萬美元
|6月1日新推，適合所有客戶的全新資金，上限500萬美元，分行渠道開立；額滿即止
|招商永隆
|3.90
|5萬美元
|手機App存款
|工銀亞洲
|3.40
|100萬美元
|8月11日加0.2厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立
|星展
|3.00
|6000美元
|指定理財戶及網上優惠
|理慧
|1.50
|100美元
|7月24日新推，上限100萬美元，虛擬銀行
|天星
|1.20
|1000美元
|虛擬銀行
|大新
|0.40
|等值20萬港元
|指定理財戶及新資金
|富融
|0.15
|5萬美元
|虛擬銀行
|眾安
|0.10
|1美元
|虛擬銀行
|註：最終條款以銀行公布為準，截至11月16日
花旗料美滙指數3個月內見106.25
花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預期，聯儲局加息周期或已完結，料明年中之後開始減息，2024年或累減1厘息。美滙指數3個月內預測為106.25，未來6至12個月料為107.2。
自本周二（14日）美國公布CPI低於預期，憧憬儲局於下月議息會議連續3個月凍息，累美滙指數一度跌穿105及104大關，創逾一年最大單日跌幅，現險守104水平。
事實上，大行早自10月底已帶頭減息，最矚目的是恒生降低3個月及半年期年息0.2厘，新息率齊險守5厘。滙豐更早於10月13日已短加長減，調升3個月年息0.4厘，卻降低半年年息0.2厘，兩存期也齊報5厘；翌日（10月14日）中銀香港例牌跟貼。
- 4大行中長息高息榜：
- 3個月：滙豐、中銀香港、渣打及恒生5厘
- 半年：滙豐、中銀、渣打及恒生5厘
- 1年：渣打4.2厘，滙豐及中銀4厘
在減息聲中，星展本周二（14日）卻逆市追趕5厘息陣營。若只計及3個月或以上較長期定存、提供5厘或以上存息的銀行，仍有10多行共提供30多個計劃，其中以富邦3個月年息享5.7厘最高，且出現倒掛現象，即短息高於長息，3個月年息較該行1年的5.1厘高。
此外，即使暫未跟大隊減，工銀亞洲卻提高門檻，把98天年息5.38厘的入場費從1.5萬美元大幅提高至10萬美元。若以1.5萬美元進場，息率僅5.18厘。
- 高息榜：
- 7天：滙豐13厘
- 1個月：滙豐9厘
- 3個月：富邦5.7厘
- 6個月：富融、集友、大新及東亞5.2厘
- 1年：富融5.3厘
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪