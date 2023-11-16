【美元定存】美元1個月定存息最高9厘 專家籲趁減息潮前趕乘高息尾班車

▲ 美元定存減息浪加劇

市料美國明年開始減息，港銀早已偷步掉頭下調美元定期存款息，例如擅打高息牌的富邦，上周五（11月10日）已削低半年及1年期息率0.2厘，新息率至5.1厘，雙雙失落冠軍寶座。不過，仍在虧損燒錢的虛擬銀行繼續逆市勇進搶存，富融（Fusion Bank）於11月5日提高1年期息率0.1厘至5.3厘，該行已於10月23日勁升此長息0.6厘，如此一來，虛銀扒頭問鼎一哥。

美資大行的專家料美息已見頂，明年中開始減息，市料美元定存息將拾級而下。花旗昨全面減息，當中1年期息率失守4厘關，僅報3.89厘。

焦點港銀1個月美元定存年息比較

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

其他港銀1個月美元定存年息比較

港銀 年息（厘） 起存額（美元） 備註 建行亞洲 4.80 等值50萬港元 9月20月推，合資格指定理財戶，或推廣期內持有「月月增息儲蓄」戶口，或設定轉數快為預設收款銀行，上限1000萬港元；優惠至今年底 南商 4.70 等值1000港元 9月14日加1.2厘，網上或手機銀行開立；分行開立須3萬港元。上限1000萬港元，至明年2024年1月3 1日 交銀香港 4.60 13萬美元 指定理財戶，快閃網上新資金定存 上商 4.50 1萬美元 全新或兌換資金 創興 4.50 1萬美元 手機或流動理財開立的雲利率，上限600萬美元 信銀國際 4.45 1500美元 3月27日加0.1厘，指定理財戶及新資金，指定手機程式開立 大眾銀行 4.20 2000美元 10月18日加0.1厘 集友 4.08 等值10萬港元 9月29日推，合資格個人客戶以兌換資金，上限1000萬港元，至12月28日 中銀香港 4.00 1000美元 8月5日加1厘，選用綜合理財服務，兌換資金，手機或網上銀行開立 華僑銀行 4.00 等值10萬港元 現有或升級至宏富理財戶，全新資金 集友 4.00 12.5萬美元 6月1日新推，適合所有客戶的全新資金，上限500萬美元，分行渠道開立；額滿即止 招商永隆 3.90 5萬美元 手機App存款 工銀亞洲 3.40 100萬美元 8月11日加0.2厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立 星展 3.00 6000美元 指定理財戶及網上優惠 理慧 1.50 100美元 7月24日新推，上限100萬美元，虛擬銀行 天星 1.20 1000美元 虛擬銀行 大新 0.40 等值20萬港元 指定理財戶及新資金 富融 0.15 5萬美元 虛擬銀行 眾安 0.10 1美元 虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至11月16日

花旗料美滙指數3個月內見106.25

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預期，聯儲局加息周期或已完結，料明年中之後開始減息，2024年或累減1厘息。美滙指數3個月內預測為106.25，未來6至12個月料為107.2。

自本周二（14日）美國公布CPI低於預期，憧憬儲局於下月議息會議連續3個月凍息，累美滙指數一度跌穿105及104大關，創逾一年最大單日跌幅，現險守104水平。

事實上，大行早自10月底已帶頭減息，最矚目的是恒生降低3個月及半年期年息0.2厘，新息率齊險守5厘。滙豐更早於10月13日已短加長減，調升3個月年息0.4厘，卻降低半年年息0.2厘，兩存期也齊報5厘；翌日（10月14日）中銀香港例牌跟貼。

4大行中長息高息榜：

3個月： 滙豐、中銀香港、渣打及恒生5厘

滙豐、中銀香港、渣打及恒生5厘 半年： 滙豐、中銀、渣打及恒生5厘

滙豐、中銀、渣打及恒生5厘 1年：渣打4.2厘，滙豐及中銀4厘

在減息聲中，星展本周二（14日）卻逆市追趕5厘息陣營。若只計及3個月或以上較長期定存、提供5厘或以上存息的銀行，仍有10多行共提供30多個計劃，其中以富邦3個月年息享5.7厘最高，且出現倒掛現象，即短息高於長息，3個月年息較該行1年的5.1厘高。

此外，即使暫未跟大隊減，工銀亞洲卻提高門檻，把98天年息5.38厘的入場費從1.5萬美元大幅提高至10萬美元。若以1.5萬美元進場，息率僅5.18厘。

高息榜：

7天： 滙豐13厘

滙豐13厘 1個月： 滙豐9厘

滙豐9厘 3個月： 富邦5.7厘

富邦5.7厘 6個月： 富融、集友、大新及東亞5.2厘

富融、集友、大新及東亞5.2厘 1年：富融5.3厘

更多【高息定存】文章

相關文章：【人幣定存】1個月人幣定存息最高8.5厘 大小港銀罕現劈息潮

【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 幾多間銀行擁有5厘息計劃？

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪