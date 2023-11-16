  • 21°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國市場】施羅德北亞CEO：未有聽聞客戶要求「排除中國」、仍對中港前景相當樂觀　「看到投資者信心開始回來」

股市 15:55 2023/11/16

分享：

分享：

【中國市場】施羅德北亞CEO：未有聽聞客戶要求「排除中國」、仍對中港前景相當樂觀　「看到投資者信心開始回來」

今年市場出現不少「排除中國」的投資策略，施羅德投資北亞區行政總裁兼亞太區業務策略主管麥尚儀（Gopi Mirchandani）表示，未有聽聞客戶要求「排除中國」，而且施羅德一直在中港市場作重點部署，現時施羅德在內地有兩家合資公司，亦有一家全資附屬企業，預期年底前會在內地推出首隻零售互惠基金。

香港是亞太區中貢獻最大的地方

她續稱，疫情期間國際投資者根本無法到內地進行考察，同時也不太明白共同富裕等重點政策，因此普遍對投資中國採取觀望態度，但隨內地於今年中逐步對外開放，外資可以實地考察，有助他們深入了解經濟基本面及增長動力，她亦看到投資者信心開始回來。

「亞太區是施羅德第二大市場，而香港是亞太區中貢獻最大的地方，集團很多股東都來自香港市場，即使面對地緣政治升溫，投資市場環境充滿挑戰，今年來施羅德在中港市場亦錄得資金流入，故此對中國基金銷售市場長遠持相當樂觀的看法。」

預期股市將迎來年底升浪

麥尚儀今年初由新加坡遷至香港辦公室，她稱，香港的優勢是背靠內地，而且與其他北亞回家距離較近，故近月看到愈來愈多人從新加坡回流至香港。

現時施羅德看好環球信貸市場，亞股則持「中性」評級，當中看好日股及美股，短線則戰略上看好股市，相信會迎來年底升浪。至於大宗商品，則予「持有」評級，以對沖通脹及規避風險，如以巴衝突升溫等。

麥尚儀指，日資企業盈利正在改善，為維持經濟及通脹平穩，預期日本央行不會像環球央行般大舉加息。

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

相關文章：【中國市場】MSCI CEO：國際投資者普遍未有尋求增加在中國的投資　惟沒有將中國排除在新興市場外

相關文章：【中美關係】美國聯邦政府退休基金從中港股票撤資　憂美國進一步收緊對華投資限制

記者：陳韻妍

中國市場 施羅德 經濟 地緣政治 香港 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美元定存】美元1個月定存息最高9厘 專家籲趁減息潮前趕乘高息尾班車

下一篇文章

【2024展望】瑞銀陳志立：美國明年減息或驅使國際資金回流　恒指明年底目標價20600點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款