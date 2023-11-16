▲ 【中國市場】施羅德北亞CEO：未有聽聞客戶要求「排除中國」、仍對中港前景相當樂觀 「看到投資者信心開始回來」

今年市場出現不少「排除中國」的投資策略，施羅德投資北亞區行政總裁兼亞太區業務策略主管麥尚儀（Gopi Mirchandani）表示，未有聽聞客戶要求「排除中國」，而且施羅德一直在中港市場作重點部署，現時施羅德在內地有兩家合資公司，亦有一家全資附屬企業，預期年底前會在內地推出首隻零售互惠基金。

香港是亞太區中貢獻最大的地方

她續稱，疫情期間國際投資者根本無法到內地進行考察，同時也不太明白共同富裕等重點政策，因此普遍對投資中國採取觀望態度，但隨內地於今年中逐步對外開放，外資可以實地考察，有助他們深入了解經濟基本面及增長動力，她亦看到投資者信心開始回來。

「亞太區是施羅德第二大市場，而香港是亞太區中貢獻最大的地方，集團很多股東都來自香港市場，即使面對地緣政治升溫，投資市場環境充滿挑戰，今年來施羅德在中港市場亦錄得資金流入，故此對中國基金銷售市場長遠持相當樂觀的看法。」

預期股市將迎來年底升浪

麥尚儀今年初由新加坡遷至香港辦公室，她稱，香港的優勢是背靠內地，而且與其他北亞回家距離較近，故近月看到愈來愈多人從新加坡回流至香港。

現時施羅德看好環球信貸市場，亞股則持「中性」評級，當中看好日股及美股，短線則戰略上看好股市，相信會迎來年底升浪。至於大宗商品，則予「持有」評級，以對沖通脹及規避風險，如以巴衝突升溫等。

麥尚儀指，日資企業盈利正在改善，為維持經濟及通脹平穩，預期日本央行不會像環球央行般大舉加息。

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記者：陳韻妍