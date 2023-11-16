  • 21°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT動向】OpenAI：使用量超負荷　暫停ChatGPT Plus新用戶訂閱

科技 15:36 2023/11/16

分享：

分享：

OpenAI上周發布其大型GPT-4 Turbo，並推出客製化ChatGPT「myGPTs」。正當民眾紛紛搶先試用之際，OpenAI「有客都唔接」，宣布ChatGPT Plus暫停新用戶訂閱安排。

【全民用AI】Google Bard開放青少年使用　支援英文版服務

OpenAI行政總裁Sam Altman近日於社交平台X（前稱Twitter）發文指，由於開發者大會後，用戶數量大增，「超出了我們的負荷」。為確保每位用戶都有良好的使用體驗，決定暫停接受新用戶訂閱ChatGPT Plus。

不過，他續指，有意訂閱的人士仍然可以註冊，以便於訂閱服務重新開放時收到通知。

消息一出，已有網民於拍賣平台eBay以共享帳戶方式，出售現有的ChatGPT Plus。惟另有網民認為，共享帳戶「可能擠滿了用戶，而且很快便會超過可用限額。」

【AI狂潮】75%港企AI準備度仍不足　數據孤島、基礎架構未完善成致命原因

【芯片競賽】NVIDIA最新芯片H200面世　加速AI模型運算　明年Q2交貨

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】香港車位供應不足 兼養車貴 租車公司推共享概念 + 無觸式租車服務 星期四8pm見
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【WhatsApp備份】Google將取消Android「無限備份」　最快下月生效
2023/11/15
【WhatsApp備份】Google將取消Android「無限備份」　最快下月生效
【棄用Android】亞馬遜被揭開發自家作業系統　智能喇叭已率先應用
2023/11/15
【棄用Android】亞馬遜被揭開發自家作業系統　智能喇叭已率先應用
【WhatsApp頻道】球會、名人助攻？　WhatsApp頻道每月用戶量突破5億
今日
【WhatsApp頻道】球會、名人助攻？　WhatsApp頻道每月用戶量突破5億
【家長指引】Meta倡立法保障青少年　下載任何App須家長同意
今日
【家長指引】Meta倡立法保障青少年　下載任何App須家長同意

你可能感興趣

【WhatsApp備份】Google將取消Android「無限備份」　最快下月生效
16:06 2023/11/15
【WhatsApp備份】Google將取消Android「無限備份」　最快下月生效
【棄用Android】亞馬遜被揭開發自家作業系統　智能喇叭已率先應用
17:10 2023/11/15
【棄用Android】亞馬遜被揭開發自家作業系統　智能喇叭已率先應用
【WhatsApp頻道】球會、名人助攻？　WhatsApp頻道每月用戶量突破5億
今日 13:03
【WhatsApp頻道】球會、名人助攻？　WhatsApp頻道每月用戶量突破5億
科技產品 網絡熱話 移動裝置 手機Apps 網購平台 網絡保安 網上購物 香港 eBay

下一篇文章

【家長指引】Meta倡立法保障青少年　下載任何App須家長同意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款