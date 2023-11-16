【ChatGPT動向】OpenAI：使用量超負荷　暫停ChatGPT Plus新用戶訂閱

OpenAI上周發布其大型GPT-4 Turbo，並推出客製化ChatGPT「myGPTs」。正當民眾紛紛搶先試用之際，OpenAI「有客都唔接」，宣布ChatGPT Plus暫停新用戶訂閱安排。

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OpenAI行政總裁Sam Altman近日於社交平台X（前稱Twitter）發文指，由於開發者大會後，用戶數量大增，「超出了我們的負荷」。為確保每位用戶都有良好的使用體驗，決定暫停接受新用戶訂閱ChatGPT Plus。

不過，他續指，有意訂閱的人士仍然可以註冊，以便於訂閱服務重新開放時收到通知。

消息一出，已有網民於拍賣平台eBay以共享帳戶方式，出售現有的ChatGPT Plus。惟另有網民認為，共享帳戶「可能擠滿了用戶，而且很快便會超過可用限額。」

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責任編輯：殷凱怡

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