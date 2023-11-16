新加坡下月向290萬成人派錢 最多可獲4600元

新加坡政府下月會向全數290萬名成年民眾發放現金津貼，每人獲發介乎200至800坡元（約1,160至4,600港元）津貼，協助民眾應付通脹。

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新加坡副總理兼財長黃循財於今年2月，已宣布加強「定心與援助配套」（Assurance Package），並於9月推出總值11億元（約63.5億港元）的援助配套，希望能進一步支援家庭和中低收入群體。

290萬成年民眾下月起會收到津貼，而其中250萬名去年應課稅收入不足10萬元、沒有置業或只有一個物業的民眾，可獲最多200坡元的特別津貼，因此民眾合共最多可獲800坡元津貼。

新媒報道，51歲民眾Raimi Md Juhari、其擔任家庭主婦的妻子和10歲兒子，居住在三房組屋單位，夫婦二人分別會於下月獲發500坡元（約2,900港元）和800坡元津貼。

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Raimi透露每月開支約為1,500坡元（約8,670港元），包括兒子學費和贍養年邁雙親的開支，讚賞政府派錢有助緩解生活壓力。

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責任編輯：鄭錦玲