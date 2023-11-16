華融136億元收購 中信股份5%股權

獲中信集團入主的內地不良資產管理公司中國華融(02799) 宣布，擬斥約136.3億元向主要股東中信集團收購中信股份（00267）5.01％股權。以每股中信股份作價9.35元收購約14.6億股，每股作價比上日收報7.23元溢價約29.3％。 收購事項須經中國財政部同意；及經過發改委及商務部批准或備案等條件達成後才告生效。華融全日上升12.3%收報0.41元，中信股份則下跌0.2%收報7.21元。

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華融指出，收購事項有利於提高公司資產質量，優化產業佈局，幫助改善財務狀況， 有效補充資本，增強可持續盈利能力，是優化國有資產佈局的重要舉措。中信集團還將通過品牌授權、人員互相交流、資產互相交易，在市場化、法制化的原則下，支持公司轉型發展，提高國有資產運營效益。中信股份具有戰略清晰、經營穩健、 分紅高和抗風險能力強的獨特優勢，近期面對國內外經濟運行的一系列挑戰，中信股份經營業績保持穩健增長，為其股東貢獻了穩定的分紅收益。收購事項正式獲批後，華融擬向中信股份推薦一位董事，在市場化、法制化原則 下進一步深化與中信股份的戰略合作，充分依託中信股份產融並舉優勢，發揮「融融協同」及「產融協同」效應，實現優勢互補，有助於全面推動公司業務轉型發展。

另外，中國華融亦宣布，擬更名為中信金融資產，集團認為易名有助於依託中信集團品牌價值，促進業務開展，進一步推動公司高質量轉型發展；也有利於突出公司的行業特徵與牌照優勢，體現防範化解金融風險、維護金融體系穩定的功能定位，彰顯企業價值。

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