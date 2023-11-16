▲ 【2024展望】瑞銀陳志立：美國明年減息或驅使國際資金回流 恒指明年底目標價20600點

港股今年跑輸大市，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，高息環境影響企業及消費者的利息支出及投資信心，加上內地經濟增長較預期差，令企業盈利下挫，遂導致MSCI香港指數回吐兩成，惟隨明年聯儲局開始減息，或驅使國際資金回流，預期明年底恒指目標價20600點，MSCI香港指數則為9500點。

國際投資者的港股持倉近年一直減少

陳志立稱，現時港股的風險溢價處於歷史平均水平，意味港股並不是非常便宜，但國際投資者的持倉自2021年以來一直減少，基於本港資金流向與利率有高度關聯性，而且自2022年以來已有逾330億資金流出香港，相信部分早前配置至美元資產的資金，會隨美國減息而回流。

瑞銀看好基建股及濠賭股

他稱，明年上半年投資策略偏保守，看好基建股，及以濠賭股為首的旅遊相關股份，近日濠賭股出現技術性調整源於板塊今年跑贏，投資者想先鎖定利潤，但今年以來賭收優於預期，反映基本面改善，加上行業估值處於低位，故續看好濠賭股前景。

陳志立相對看淡對息口敏感的本港地產股及銀行股，但隨明年減息預期開始體現，或重新評估本港地產股的配置。

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記者：陳韻妍